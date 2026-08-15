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新北20區自發成立「川友會」 李四川預告9月中下旬成立競總

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席活動表示，現已成立20區川友會，感謝各區民眾及里長熱情相挺，未來將涵蓋29個行政區。記者林伯東／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席活動表示，現已成立20區川友會，感謝各區民眾及里長熱情相挺，未來將涵蓋29個行政區。記者林伯東／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市後備憲兵荷松協會115年度自強大會，媒體詢問川友會成立進度，李四川表示，新北29個行政區已有近20區自發性成立「川友會」，他表達最高謝意，未來將全區涵蓋。對外界關心選戰節奏，他表示預計9月中下旬正式成立競選總部，後續將展開大型造勢活動。

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針對近日新店、烏來及五股等地相繼成立「川友會」支援組織，李四川表達誠摯謝意表示，「川友會」的成立大多由在地里長、里長聯誼會會長及地方士紳自發性籌備發起，目前已涵蓋新北市近20個行政區。未來目標是完成全市29區的陸續串聯，團隊也將持續深入基層傾聽市民心聲，作為未來提出各項切合民意政見的重要依據。

昨日在新店烏來川友會成立大會上，有一位民眾是李四川40多年前的昔日同袍也特別前來站台，市議員陳儀君在臉書透露兩人昔日袍澤情誼，更指李過去很照顧對方。李四川說， 謝謝當兵的同袍到現在經過40幾年還記得他，過去他們都在新店當兵，說實在是對方很支持很幫忙他，在軍中跟同袍的相處都是互相幫助，相當感謝。

面對選戰倒數，李四川強調，整體選戰工作將按照既定步驟推進，目前規畫9月中下旬成立競選總部，確切日期將在準備就緒後向社會各界報告。

國民黨新北市長參選人李四川(圖中)今出席活動表示，現已成立20區川友會，感謝各區民眾及里長熱情相挺，未來將涵蓋29個行政區。記者林伯東／攝影
國民黨新北市長參選人李四川(圖中)今出席活動表示，現已成立20區川友會，感謝各區民眾及里長熱情相挺，未來將涵蓋29個行政區。記者林伯東／攝影

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