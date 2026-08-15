蘇巧慧獲雲林同鄉會爆場相挺 當選舉辦「雲林日」推廣雲林農特產

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋東方活動中心出席雲林同鄉會後援會成立大會，現場集聚近千人，蘇感謝雲林鄉親的全力相挺，她說，在選前105天，此周末除雲林鄉親還有林姓宗親後援會成立，她強調，未來她不僅會舉辦「雲林日」推廣雲林農特產與文化，更要推動新北與雲林的AI技職人才交流，深化智慧城市合作，「新北、雲林做伙進步、做伙贏！」

新北市雲林同鄉會總會理事長邱識琪、國策顧問林見松與康義勝，以及全國雲林同鄉總會輔導總會長李景雄等多位幹部，號召千名雲林鄉親到場支持，全場揮舞旗幟、齊聲高喊「蘇巧慧凍蒜！」氣氛熱烈沸騰。

蘇巧慧表示，新北是全國雲林同鄉最多的城市，有八十萬名左右的鄉親旅居於此，未來她希望能匯聚眾人力量，打造新北成為「在地人的好所在、出外人的新故鄉。」蘇巧慧強調，未來她不僅會舉辦「雲林日」推廣雲林農特產與文化，更要推動新北與雲林的AI技職人才交流，深化智慧城市合作，「新北、雲林做伙進步、做伙贏！」

蘇說，已提出多項讓新北更好的福利政見、觀光政見與產業政見等，也期盼能推動新北與雲林一起繼續進步。蘇巧慧指出，雲林有花生、地瓜與蒜頭等優質農產品，也有深厚的掌中戲與藝陣文化，未來她會攜手農會與雲林同鄉會，舉辦「雲林日」，推廣雲林農特產品及文化、團結雲林鄉親。

此外，蘇巧慧指出，未來她要推動新北與雲林AI技職人才交流，共同培育AI半導體、無人機及農業科技人才。蘇巧慧也說，未來她會攜手劉建國，結合雲林的AI智慧無人機、青創及智慧農業等發展，與新北在電子、機械、材料與數位新創的優勢，共同推動產業再升級，打造智慧城市榮景，「新北、雲林做伙進步、做伙贏！」

立法委員吳秉叡、張宏陸、吳琪銘，前立法委員羅致政，新北市議員李宇翔、陳乃瑜、翁震州、李余典、黃淑君、廖宜琨、戴瑋姍、張嘉玲、林秉宥、張維倩，以及新北市議員候選人蔡美華、吳奕萱、張志豪、羅文崇、陳岱吟、陳韋任、陳俊諺、吳昇翰、李昆穎一同出席後援會。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雲林同鄉會後援會成立大會，她說，當選後不僅會舉辦「雲林日」推廣雲林農特產與文化，更要推動新北與雲林的AI技職人才交流，深化智慧城市合作。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雲林同鄉會後援會成立大會，獲雲林同鄉會爆場相挺 千位鄉親高喊「凍蒜！」圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雲林同鄉會後援會成立大會，她說，當選後不僅會舉辦「雲林日」推廣雲林農特產與文化，更要推動新北與雲林的AI技職人才交流，深化智慧城市合作。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雲林同鄉會後援會成立大會，獲雲林同鄉會爆場相挺 千位鄉親高喊「凍蒜！」圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雲林同鄉會後援會成立大會，獲雲林同鄉會爆場相挺 千位鄉親高喊「凍蒜！」圖／蘇巧慧競辦提供