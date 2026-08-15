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2度宜蘭輔選 蔣萬安：我追太太時「九彎十八拐」開好多次

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上午在羅東鎮農會第三館舉辦第二場大型造勢活動，台北市長蔣萬安也二度跨縣市站台力挺。圖／讀者提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上午在羅東鎮農會第三館舉辦第二場大型造勢活動，台北市長蔣萬安也二度跨縣市站台力挺。圖／讀者提供

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上午在羅東鎮農會第三館舉辦第二場大型造勢活動，台北市長蔣萬安也二度跨縣市站台力挺，再喊「北宜雙科」與吳宗憲為鄉親打拚。蔣萬安說她是正港「宜蘭女婿」，追太太的時候，九彎十八拐開好多次，對宜蘭非常熟悉。

2026九合一選舉

蔣萬安上午與吳宗憲參加羅東懇親會，現場湧入超過2千名支持者，會場座無虛席、氣氛熱烈。蔣萬安一進場，支持者紛紛起身揮手歡迎，現場「凍蒜」聲此起彼落。

蔣萬安致詞時細數吳宗憲在立法院及地方的表現，並指他的幾個特質是有執行力、專業、有同理心、有願景，擔任立委期間積極為宜蘭爭取建設與資源，累計爭取128億元預算；毒油事件發生後，也第一時間站在前線為民眾食安把關。除了在中央替宜蘭發聲，吳宗憲平時更勤跑基層、深入地方，宜蘭12鄉鎮跑透透，傾聽鄉親需求、解決地方問題。

蔣萬安說，自己是是羅東女婿，有個感覺宜蘭的土地「真黏」，也就是說很多人來到宜蘭，都會想要留下來。有時候也覺得是宜蘭土地比較黏？還是太太比較黏？或都很黏。

蔣萬安還說，動力火車說「忠孝東路走九遍」，他是「北宜公路」開不止99遍，他追太太的時候，九彎十八拐開好多次，他對宜蘭非常熟悉、珍愛。蔣萬安也希望宜蘭鄉親也給他支持，拜託大家若有親戚朋友住在台北，繼續給他支持，讓他跟吳宗憲聯手「北宜雙科」，為鄉親打拚。

2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲

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