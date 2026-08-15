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影／感謝支持者力挺 李四川曝競總及首場大型造勢時程

攝影中心／ 記者林伯東／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）中午出席後備憲兵荷松協會自強大會，並致詞。記者林伯東／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）中午出席後備憲兵荷松協會自強大會，並致詞。記者林伯東／攝影

國民黨新北市長參選人李四川中午出席後備憲兵荷松協會自強大會，受訪時針對基層後援會成立進度，李四川表示，非常感謝市民、里長、婦女會幹部及地方士紳的支持，目前29區中已成立將近20幾區的「川友會」，後續會將各區全數成立完畢，並持續傾聽基層心聲以吸納為政見。

2026九合一選舉

面對選戰倒數百日，李四川強調會照既定步驟進行，競選總部及首場大型造勢活動預計於9月中下旬登場，確切日期將再向外界說明。

2026九合一選舉 李四川 新北市選舉

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