影／賴清德出席古坑竹筍節 喊話雲林縣長換人做

賴清德總統今天上午出席「2026古坑竹筍節」活動，公開指稱中國對台施壓與介入選舉的力道加劇，手法包含統戰、分化、離間及吸收間諜，並已將年底的縣市長選舉視為對台政策是否成功的關鍵指標。他呼籲地方鄉親支持堅守國家主權的民進黨雲林縣長參選人劉建國。

賴清德於致詞中提及，雲林縣在過去蘇治芬執政時期確立了「農業首都」的地位，但近年發展有所停滯。他肯定劉建國多年來在中央積極爭取地方建設資源，包含台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建、國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，以及濁水溪揚塵治理與農水路治水經費。

針對未來發展，賴清德替劉建國宣布競選政見，規劃於雲林打造「人工智慧科技」與「生技」的雙技園區，協助傳統農業升級並提升農民收入。他承諾中央將全力支持雲林轉型，並強烈主張縣長必須「換黨換人做」，強調從基層出身的劉建國是帶領雲林脫胎換骨的最佳人選。