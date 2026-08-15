賴清德雲林輔選警告中國介選 把年底選舉當對台政策指標

2026年底地方選舉進入備戰期，賴清德總統今天南下雲林為民進黨提名的雲林縣長參選人、立委劉建國輔選，首站到古坑鄉建德寺參拜，隨後到劍湖山參加古坑饗筍宴，他致詞時直指中國對台施壓及介入選舉議題，對台灣「統戰、分化、離間、吸收做間諜，越來越嚴重」，更警告中國已將年底縣市長選舉視為對台政策是否成功的指標，呼籲鄉親支持守護國家主權的劉建國。

賴清德今天前往古坑鄉建德寺參拜地母娘娘，並為劉建國及民進黨地方選將拉票。他表示，自己擔任副總統期間原本就有意前往地母廟參拜，當時因登革熱疫情未能成行，但仍透過中央政策支持受影響的農民。

談到今年底地方選舉，賴清德肯定劉建國在立法院的表現，並細數劉建國爭取雲林重大建設，包括台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建、國家級高齡醫學及健康福祉研究中心、濁水溪揚塵治理等。

賴清德說，他推薦劉建國的另一項理由是，劉建國在國會堅守民主陣線、守護台灣主權，最近中國對台灣要打要壓，飛機戰艦圍在我們的身邊一直繞，對台灣的統戰、分化、離間、吸收做間諜，越來越嚴重。特別是中國將這次的縣市長選舉、年底選舉，當作是中國對台政策是不是有成功的指標。

他說，雲林縣是很重要的民主聖地，在守護台灣的陣營裡面，他要拜託雲林縣的父老鄉親，支持站在第一線、堅持民主自由人權理念、守護國家主權的劉建國，讓他能夠順利高票當選。

他隨後到劍湖山渡假大飯店參加古坑鄉饗筍宴，他說，雲林在前縣長蘇治芬任內奠定台灣農業首都地位，可惜這幾年有些停頓，還好有問政第一名的劉建國，為鄉親服務、為地方爭取中央資源，包括台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建、國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心、濁水溪揚塵治理等，這幾年中央也大力支持雲林農水路、治水等經費。

他也幫劉建國宣布競選政見，要在雲林打造人工智慧科技及生技雙技園區，讓農民有好的收入，雲林要脫胎換骨，一定要勇敢轉型，他承諾一定全力協助雲林轉型，但縣長一定要換黨換人做做看，劉建國從社會基層打拚上來，絕對是最好的選擇。

賴清德總統（中）今天南下雲林為民進黨提名的雲林縣長參選人、立委劉建國（左二）輔選，並出席古坑饗筍宴。記者陳雅玲／攝影

賴清德總統（中）今天南下雲林為民進黨提名的雲林縣長參選人、立委劉建國（右）輔選。記者陳雅玲／攝影