快訊

印尼規模7.7強震至少20死！數千人驚逃…救援隊瓦礫堆搜生還者

許光漢吃過！韓國3大燒肉名店「囕盈豚」登台北大巨蛋開台灣首店

護理師與陳幸妤對話流出？ 自清從未參與趙醫師感情「只是診所員工」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴瑞隆質疑財劃法、無人機預算立場 柯志恩澄清

中央社／ 記者林巧璉高雄15日電

民主進步黨高雄市長參選人賴瑞隆今天質疑競選對手、中國國民黨籍立法委員柯志恩在財政收支劃分法、無人機預算等政策立場；柯志恩說，賴瑞隆一再以政治攻防操作議題。

2026九合一選舉

立法院昨天三讀通過115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰薪資被凍結；賴瑞隆表示，這已涉違法，柯志恩也曾表達凍結薪資違法，表決時卻投贊成，「說一套、做一套」。

財劃法部分，賴瑞隆說，國民黨曾提「台北首都加3%」，柯志恩時任國民黨智庫執行長應負責；最終修法仍不利高雄，估計每年少分配約新台幣200億元、台北市卻增加約400億元。

柯志恩發布新聞稿表示，當時出現「首都稅3%」設計時已公開反對，且最終三讀版本無這項規定，賴瑞隆持續以不存在的條文攻擊她。

無人機議題方面，賴瑞隆表示，近期放行的是商用無人機預算，但更重要約2100億元軍用無人機預算仍在立法院審議，攸關台灣無人載具產業及國防安全，呼籲柯志恩及國民黨支持。

柯志恩說，賴瑞隆曾指她擋無人機預算，卻忽略相關政策與預算審查過程，一再以政治攻防操作議題。

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 柯志恩

延伸閱讀

盧秀燕致電傅崐萁 助推無人機預算

總預算三讀…李彥秀：卓揆連兩年未立院致意、政院續批在野 失和解機會

影／對卓揆薪水動刀 藍委認證違法 翁曉玲：我已經很客氣了

經濟部感謝立法院通過無人機預算 拚119年產值破400億

相關新聞

沈伯洋批蔣萬安沒顧好食安 殷瑋反酸沈談食安「有問避答」、質詢幾次

台北市長蔣萬安今天赴宜蘭輔選、花蓮出席倒閣活動，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午指蔣萬安說要護食安，卻連毒米粉掌控追蹤都做不好，顯然食安的開關，「要麼就在花蓮、在凱道，但不在市政府」。對此，北市研考會主委殷瑋反酸沈伯洋談食安大家就發笑，而且「有問避答」

2度宜蘭輔選 蔣萬安：我追太太時「九彎十八拐」開好多次

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上午在羅東鎮農會第三館舉辦第二場大型造勢活動，台北市長蔣萬安也二度跨縣市站台力挺，再喊「北宜雙科」與吳宗憲為鄉親打拚。蔣萬安說她是正港「宜蘭女婿」，追太太的時候，九彎十八拐開好多次，對宜蘭非常熟悉。

新北20區自發成立「川友會」 李四川預告9月中下旬成立競總

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市後備憲兵荷松協會115年度自強大會，媒體詢問川友會成立進度，李四川表示，新北29個行政區已有近20區自發性成立「川友會」，他表達最高謝意，未來將全區涵蓋。對外界關心選戰節奏，他表示預計9月中下旬正式成立競選總部，後續將展開大型造勢活動。

蘇巧慧獲雲林同鄉會爆場相挺 當選舉辦「雲林日」推廣雲林農特產

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋東方活動中心出席雲林同鄉會後援會成立大會，現場集聚近千人，蘇感謝雲林鄉親的全力相挺，她說，在選前105天，此周末除雲林鄉親還有林姓宗親後援會成立，她強調，未來她不僅會舉辦「雲林日」推廣雲林農特產與文化，更要推動新北與雲林的AI技職人才交流，深化智慧城市合作，「新北、雲林做伙進步、做伙贏！」

影／感謝支持者力挺 李四川曝競總及首場大型造勢時程

國民黨新北市長參選人李四川中午出席後備憲兵荷松協會自強大會，受訪時針對基層後援會成立進度，李四川表示，非常感謝市民、里長、婦女會幹部及地方士紳的支持，目前29區中已成立將近20幾區的「川友會」，後續會將各區全數成立完畢，並持續傾聽基層心聲以吸納為政見。

影／賴清德出席古坑竹筍節 喊話雲林縣長換人做

賴清德總統今天上午出席「2026古坑竹筍節」活動，公開指稱中國對台施壓與介入選舉的力道加劇，手法包含統戰、分化、離間及吸收間諜，並已將年底的縣市長選舉視為對台政策是否成功的關鍵指標。他呼籲地方鄉親支持堅守國家主權的民進黨雲林縣長參選人劉建國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。