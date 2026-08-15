聽新聞
0:00 / 0:00
賴瑞隆質疑財劃法、無人機預算立場 柯志恩澄清
民主進步黨高雄市長參選人賴瑞隆今天質疑競選對手、中國國民黨籍立法委員柯志恩在財政收支劃分法、無人機預算等政策立場；柯志恩說，賴瑞隆一再以政治攻防操作議題。
2026九合一選舉
立法院昨天三讀通過115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰薪資被凍結；賴瑞隆表示，這已涉違法，柯志恩也曾表達凍結薪資違法，表決時卻投贊成，「說一套、做一套」。
財劃法部分，賴瑞隆說，國民黨曾提「台北首都加3%」，柯志恩時任國民黨智庫執行長應負責；最終修法仍不利高雄，估計每年少分配約新台幣200億元、台北市卻增加約400億元。
柯志恩發布新聞稿表示，當時出現「首都稅3%」設計時已公開反對，且最終三讀版本無這項規定，賴瑞隆持續以不存在的條文攻擊她。
無人機議題方面，賴瑞隆表示，近期放行的是商用無人機預算，但更重要約2100億元軍用無人機預算仍在立法院審議，攸關台灣無人載具產業及國防安全，呼籲柯志恩及國民黨支持。
柯志恩說，賴瑞隆曾指她擋無人機預算，卻忽略相關政策與預算審查過程，一再以政治攻防操作議題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。