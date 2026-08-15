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盧秀燕和賴清德同時到雲林「拚場」 盧要賴常來走走多花點錢消費
台中市長盧秀燕今天到雲林為縣長參選人張嘉郡輔選，總統賴清德今天也在同一時間、不同地點到雲林由縣長參選人劉建國陪同參加活動，兩人恰巧都同時在雲林跑行程，盧受訪被問「知道賴總統來雲林嗎？」她則笑說， 歡迎總統要常來雲林，也希望總統要多消費買一買這裡特產。
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盧秀燕今天到雲林為縣長參選人張嘉郡輔選打氣，先後到西螺兩大廟的廣福宮老大媽和福興宮太平媽參拜，恰巧今天的同一時間，總統賴清德也在雲林縣長參選人劉建國等人陪同下，到雲林古坑地母廟參拜，隨後並到劍湖山渡假大飯店參加鄉公所舉辦的「饗筍宴」，藍綠大咖同時間在雲林輔選「拚場」，格外引人注目。
盧秀燕在西螺福興宮受訪，記者詢問「市長，知道今天賴清德總統也來到雲林嗎？對此有何看法？」她笑著說，中部地區每個縣市都是好地方、地靈人傑，民眾非常溫和善良，歡迎總統的團隊要常來。
盧秀燕還說，希望總統來的時候可以多消費，多買一些在地特產，促進雲林及中部各縣市的經濟，同時昨天中央總預算已經通過了，刪除的比例很低只有1%，中央拿到的預算這麼多，也希望能夠公平分配給雲林及中部各縣市，能夠全國公平分配，是大家對總統的拜託。
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