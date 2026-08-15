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雲林同鄉會後援會成立 蘇巧慧：一起努力讓新北市更美麗
民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今天出席雲林同鄉會後援會成立大會，進場時蘇巧慧受到現場支持者的熱烈歡迎。會中蘇巧慧授旗給新北市雲林同鄉會總會理事長邱識琪，並與黨內新北市議員參選人共同造勢。
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蘇巧慧表示，支持民進黨新北隊的各領域朋友都陸續站出來，表態支持他們帶領新北，並舉例包括作家楊双子、金牌拳擊國手林郁婷、明華園第三代陳昭賢等，以及潛水領域者、陶瓷領域者，真的是各行各業都站出來表態支持，他們會一起努力讓新北市更美麗。
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