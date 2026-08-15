蔣萬安赴花蓮護食安 沈伯洋酸食安開關不在市府：在凱道或花蓮

台北市長蔣萬安今天赴宜蘭輔選、花蓮出席倒閣活動。然而面對近日多起食安事件，民進黨台北市長參選人沈伯洋痛批，蔣口口聲聲說要護食安，現在卻連毒米粉掌控追蹤都做不好，顯然他食安的開關，「要麼就在花蓮，要麼就在凱道，但不在市政府。」

沈伯洋說，現有規範稽查、掌控、追蹤都是一樣重要，最優先應該是資訊整合和稽查，北市府資源錯置的問題不少，以食安事件為例，市府應優先做好資訊整合、稽查，卻將資源投入2周僅4人掛號的食安特別門診；先前面對淹水，也應優先強化清疏及民眾預警，卻把重點放在發放沙包。

此外，媒體也關係「運動驛站」政策，沈伯洋說，依北市府資料，約70％至75％的台北市民以慢跑、登山、騎自行車等戶外運動為主要運動方式，但目前運動中心多以球類、健身等項目為主，戶外運動服務量能仍不足；此外，台北人平均運動時間雖為全台第一，運動次數卻是倒數第二，因此需要提供簡單、易使用的戶外運動設施，讓市民平日也能利用30分鐘運動，增加運動頻率。

沈伯洋強調，「運動驛站」是根據市民運動習慣及數據盤點後提出的政見，服務對象不限於跑者或登山者，包括上班族、業務及通勤族都能使用。

民進黨參選人沈伯洋（右）早上到北投唭哩岸慈生宮參拜，參拜後前往附近市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

民進黨參選人沈伯洋（右）早上到北投唭哩岸慈生宮參拜，支持者到場聲援。記者林伯東／攝影