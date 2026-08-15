影／蔣萬安宜蘭輔選塞車大遲到 沈伯洋酸：我會提早出發

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午前往北投唭哩岸慈生宮參拜，針對最新民調結果表示，目前自己與台北市長蔣萬安的支持度差距正在縮小，團隊將持續投入線上、線下活動，並與市議員合作，讓台北市民看見民進黨「台北隊」提出的城市願景與政見。

對於選情發展，沈伯洋表示，面對民調變化，團隊會持續努力，不會因短期數字而影響選戰步調，除了持續與市民溝通，也將與黨籍議員及地方團隊合作，逐步提出完整的市政主張。

針對蔣萬安今天原訂上午8時陪同國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲掃街，卻因交通壅塞遲到近1小時，蔣萬安抵達後也立即致歉，並表示沒想到周六上午交通如此壅塞。

對此，沈伯洋回應，周六前往宜蘭容易遇到塞車，「這件事情應該大家都知道」，如果自己周六要前往宜蘭，會提早出發。

民進黨參選人沈伯洋（中）早上到北投唭哩岸慈生宮參拜。記者林伯東／攝影