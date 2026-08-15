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「這間廟」成沈伯洋選台北市長關鍵 競總開箱時間、地點曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到北投唭哩岸慈生宮、金龍市場掃街拜票，沈透露自己當初被徵詢選台北市長，這是他第一間詢問該怎麼做廟宇，今天有回娘家感覺。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到北投唭哩岸慈生宮、金龍市場掃街拜票，沈透露自己當初被徵詢選台北市長，這是他第一間詢問該怎麼做廟宇，今天有回娘家感覺。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到北投唭哩岸慈生宮、金龍市場掃街拜票，沈透露自己當初被徵詢選台北市長，這是他第一間詢問該怎麼做廟宇，今天有回娘家感覺。今天被媒體問到何時競總將會成立，競辦總幹事吳思瑤也預告預計9月中下旬到10月開箱成立，將會是對市民完全開放競總，貫徹沈的理念。

2026九合一選舉

沈伯洋今天早上到北投唭哩岸慈生宮參拜，沈也透露，當時被徵詢要不要參選，內心很忐忑不安，透過朋友介紹來到這邊，詢問未來該要怎麼辦、怎麼做，再次來到這邊，有一種回娘家的感覺，感到非常開心，也非常溫暖。

而選舉也倒數3個月媒體也關係接下來選舉規畫，據了解，競選總部將與以往一樣設立在民進黨中央黨部樓下，過去賴清德競選總統和陳時中競選台北市長使用過的店面，沈伯洋表示，競總正如火如荼籌備中，但他個人認為辦公室是行動的，不管去哪都會接受大家意見、處理事情。

競選團隊總幹事、立委吳思瑤也預告，預計9月中下旬能跟市民朋友開箱，正式成立大概是10月時間，這一次所有籌備可以拭目以待，貫徹沈的核心理念重新出發、擴大市民參與，是一個完全對於市民開放的競選總部，大家可以一起來期待。

2026九合一選舉 沈伯洋 吳思瑤 台北市選舉

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