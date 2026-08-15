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出席復興區黨員回娘家活動 鄭麗文喊話：挺張善政、原民議員全壘打

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到桃園市復興青年活動中心，參加「復興區黨員回娘家暨主席與原鄉有約」活動。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到桃園市復興青年活動中心，參加「復興區黨員回娘家暨主席與原鄉有約」活動。記者江婉儀／攝影

國民黨主席鄭麗文今天到桃園市復興青年活動中心，參加「復興區黨員回娘家暨主席與原鄉有約」活動，鄭麗文多次用泰雅族語Lokah（意為加油或你好）向台下支持者、黨員致意，鄭麗文表示，希望黨內提名的原鄉議員參選人全壘打，喊話繼續支持桃園市長張善政，2028年更要重返執政。

2026九合一選舉

活動中，鄭麗文先與回歸黨員、新黨員一起合照，再與黨內提名的5位原民議員參選人一一合體加油打氣，還有國民黨代表黃連明自製的大溪名產陀螺，上面寫著「為國為民」、「KMT捍衛中華」，復興區長蘇佐璽也致贈紀念品，包含勇士獵刀。

鄭麗文致詞時表示，年底就要馬上大選，台上提名的都是非常優秀的議員參選人，再次謝謝原鄉的兄弟姐妹對國民黨的栽培、支持跟愛護，在桃園也有院長級的市長，帶給原鄉更多照顧、貼心服務跟更多建設，國民黨不但年底的選舉要贏，2028年大選也要贏，讓中央地方一條心、一條線，全面推動對原鄉的照顧。

鄭麗文指出，賴清德總統口口聲聲說要推動轉型正義，但是口號暗藏禍心，不斷追殺國民黨，真正需要轉型正義的是原住民朋友，鄭麗文還開自己玩笑，若按照賴清德的說法，「我跟蔡忠誠都是雜質」，要捍衛原住民同胞的尊嚴，不是用口號，民進黨假裝看不到原住民，國民黨從二次大戰後，就努力建設台澎金馬，希望年底的選舉一定要贏。

鄭麗文批評，民進黨亂七八糟，破壞台灣的精神、價值、靈魂，連原民立委高金素梅也被政治追殺，被翻幾年前，不是問題的問題被找碴、找麻煩，所以一定要團結自強，自己的台灣自己救，自己的轉型正義，自己來爭取，年底選舉，要讓提名的原住民議員參選人全壘打，也要繼續支持張善政，原鄉大團結，更要2028年重返執政。

復興區長蘇佐璽致贈勇士獵刀給國民黨主席鄭麗文。記者江婉儀／攝影
復興區長蘇佐璽致贈勇士獵刀給國民黨主席鄭麗文。記者江婉儀／攝影

國民黨主席鄭麗文與黨內提名的5位原民議員參選人合體加油打氣。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文與黨內提名的5位原民議員參選人合體加油打氣。記者江婉儀／攝影

國民黨代表黃連明送給國民黨主席鄭麗文自製的大溪名產陀螺，上面寫著「為國為民」、「KMT捍衛中華」。記者江婉儀／攝影
國民黨代表黃連明送給國民黨主席鄭麗文自製的大溪名產陀螺，上面寫著「為國為民」、「KMT捍衛中華」。記者江婉儀／攝影

國民黨主席鄭麗文與回歸黨員、新黨員一起合照。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文與回歸黨員、新黨員一起合照。記者江婉儀／攝影

張善政 鄭麗文 2026九合一選舉 桃園市選舉

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