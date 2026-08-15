「宜蘭女婿」二度赴宜蘭輔選吳宗憲 蔣萬安暖喊：羅東出美女

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上午在羅東鎮農會第三館舉辦第二場大型造勢活動，台北市長蔣萬安也二度跨縣市站台力挺，上午陪吳宗憲赴民生市場掃街，支持者放鞭炮迎接，高喊凍蒜，現場氣氛熱絡，不少民眾也主動上前與蔣萬安合影，直呼蔣萬安帥，蔣也暖回「羅東出美女」。

蔣萬安上午抵達羅東，與吳宗憲和宜蘭縣議員先到羅東城隍廟參拜祈福，再前往民生市場掃街，不少逛市場的民眾主動上前握手，蔣萬安頻頻說「支持吳宗憲」，有店家、民眾喊蔣萬安帥，蔣萬安也回羅東出美女。

蔣萬安受訪指出，「我就是宜蘭女婿」所以今天很高興再次回到故鄉宜蘭，主要向在地的鄉親推薦優秀的人才吳忠憲，他所提的很多政見，都很符合在地鄉親的需求，都非常具體，很多鄉親都很肯定。

吳忠憲說，大家都知道萬安市長是羅東的女婿，5月時在宜蘭市辦過第一場造勢後，其實非常多羅東鄉親就跟他說什麼時候才會邀請萬安市長來，大家一直在敲碗等待，他也積極聯繫，一有機會，就趕快請萬安市長來。

蔣萬安掃街後，隨即到羅東鎮農會第三館，參加宜「憲」萬安、北宜共好羅東懇託會，下午再到花蓮小巨蛋，參加團結同心大會。