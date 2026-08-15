快訊

「以後也記得好好吃飯！」46歲網紅肥大叔告別式 粉絲冒雨送行

大學生每月1萬元生活費夠用嗎？她苦嘆「真的很窮」 兩派網友掀論戰

銀行搶客、高利喊到3% 想把台幣定存變大可以這麼做

聽新聞
0:00 / 0:00

金門國民黨提名登記開跑 8議員、12鄉鎮長人選浮出檯面

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣黨部115年地方公職黨內提名作業進入登記階段，目前議員已有8人領表、鄉鎮長12人領表，圖為國民黨黃國金委員會主委蔡連進（右一）也到場關心登記相關事宜，鼓勵有意投入地方政治的黨員踴躍參選。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部115年地方公職黨內提名作業進入登記階段，目前議員已有8人領表、鄉鎮長12人領表，圖為國民黨黃國金委員會主委蔡連進（右一）也到場關心登記相關事宜，鼓勵有意投入地方政治的黨員踴躍參選。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部115年地方公職黨內提名作業進入登記階段，繼8月11日至13日完成領表後，昨日受理提名登記，將至明天下午4時截止。目前議員已有8人領表、鄉鎮長12人、鄉鎮民代表14人及村里長23人領表，縣黨部表示，距離截止時間仍有空間，呼籲有意參選黨員把握最後時間完成登記。

2026九合一選舉

國民黨金門縣黨部8月10日公告，審議通過115年金門縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉候選人提名登記公告及作業時程，8月11日至13日受理領表，8月14日至16日下午4時前受理提名登記。

登記作業期間，國民黨黃國金委員會主委蔡連進也到場關心登記相關事宜，鼓勵有意投入地方政治的黨員踴躍參選。縣黨部書記長陳汶強則負責提名登記業務，即使中午時段也未休息，全力協助黨員完成相關程序。

目前縣議員部分，第一選區包括倪于媃、董家瑋、洪允典、陳子芸、楊忠俊；第二選區則有王秀玉、王國代、周子傑，共8人領表。金門縣議員共19席，目前僅8人領表；據了解，現任議員可能很多人傾向以無黨籍參選。

鄉鎮長部分，金城鎮有石兆瑉、許燕輝；金寧鄉有李正騰、翁紹輝、陳成泉、翁品洋；金湖鎮有陳向鑫、蔡乃靖；金沙鎮有黃奕焮、王石堆、馬自壯；烈嶼鄉則有洪燕玉，共12人領表，地方選戰布局逐漸浮現。

村里長部分，共有23人領表，分別為周偉義（東門里）、許績才（北門里）、戴德強（珠沙里）、陳永棋（賢庵里）、陳文傑（光前里）、謝慶閣（料羅里）、許三進（安美村）、李開陣（古寧村）、楊龍傳（榜林村）、楊雨川（西門里）、黃延良（金水里）、楊天佑（湖埔村）、許清福（珠沙里）、陳錦章（新湖里）、陳偃武（正義里）、陳賜發（三山里）、許明吉（後盤村）、周家才（浦山里)、楊恭勤（官嶼里）、陳晚開（山外里）、呂長春（蓮庵里）、呂世榮（蓮庵里）、吳有祥（大洋里）。

鄉鎮民代表則有14人表態參選，其中金城鎮包括陳天成、陳世耀、林金英、莊嘉銘、余麗園、黃意博；金寧鄉有陳尤莉、莊振源、黃文欣；金湖鎮有陳文顧；金沙鎮有呂寶玉、蔡連進；烈嶼鄉則有林宜蘭、吳福全。

國民黨金門縣黨部115年地方公職黨內提名作業進入登記階段，目前議員已有8人領表、鄉鎮長12人領表，圖為金寧鄉長參選人李正騰到場登記。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部115年地方公職黨內提名作業進入登記階段，目前議員已有8人領表、鄉鎮長12人領表，圖為金寧鄉長參選人李正騰到場登記。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉

延伸閱讀

民進黨屏東縣黨部徵召蘇清波、王永豐 參選枋寮、新埤鄉長

鄭麗文輔選王惠美未現身 魏平政：好縣政是最大後盾

綠營竹北市長人選確認 吳旭智：市民可比較誰真正了解竹北

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

相關新聞

逾4成民眾不知要他選台北市長 沈伯洋：線上線下持續努力

2026九合一大選倒數3個月，有民調指台北市長選戰民進黨參選人沈伯洋落後現任市長蔣萬安15.4%差距，兩者有拉近趨勢，不過，仍有逾4成民眾不知沈伯洋要參選，沈今天早上到北投唭哩岸慈生宮參拜表示，不管線上線下活動都會持續努力，並與議員合作，讓市民看見民進黨台北隊的願景還有政見。

盧秀燕和賴清德同時到雲林「拚場」 盧要賴常來走走多花點錢消費

台中市長盧秀燕今天到雲林為縣長參選人張嘉郡輔選，總統賴清德今天也在同一時間、不同地點到雲林由縣長參選人劉建國陪同參加活動，兩人恰巧都同時在雲林跑行程，盧受訪被問「知道賴總統來雲林嗎？」她則笑說， 歡迎總統要常來雲林，也希望總統要多消費買一買這裡特產。

雲林同鄉會後援會成立 蘇巧慧：一起努力讓新北市更美麗

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今天出席雲林同鄉會後援會成立大會，進場時蘇巧慧受到現場支持者的熱烈歡迎。會中蘇巧慧授旗給新北市雲林同鄉會總會理事長邱識琪，並與黨內新北市議員參選人共同造勢。

蔣萬安赴花蓮護食安 沈伯洋酸食安開關不在市府：在凱道或花蓮

台北市長蔣萬安今天赴宜蘭輔選、花蓮出席倒閣活動。然而面對近日多起食安事件，民進黨台北市長參選人沈伯洋痛批，蔣口口聲聲說要護食安，現在卻連毒米粉掌控追蹤都做不好，顯然他食安的開關，「要麼就在花蓮，要麼就在凱道，但不在市政府。」

影／蔣萬安宜蘭輔選塞車大遲到 沈伯洋酸：我會提早出發

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午前往北投唭哩岸慈生宮參拜，針對最新民調結果表示，目前自己與台北市長蔣萬安的支持度差距正在縮小，團隊將持續投入線上、線下活動，並與市議員合作，讓台北市民看見民進黨「台北隊」提出的城市願景與政見。

「這間廟」成沈伯洋選台北市長關鍵 競總開箱時間、地點曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到北投唭哩岸慈生宮、金龍市場掃街拜票，沈透露自己當初被徵詢選台北市長，這是他第一間詢問該怎麼做廟宇，今天有回娘家感覺。今天被媒體問到何時競總將會成立，競辦總幹事吳思瑤也預告預計9月中下旬到10月開箱成立，將會是對市民完全開放競總，貫徹沈的理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。