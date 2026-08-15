金門國民黨提名登記開跑 8議員、12鄉鎮長人選浮出檯面

國民黨金門縣黨部115年地方公職黨內提名作業進入登記階段，繼8月11日至13日完成領表後，昨日受理提名登記，將至明天下午4時截止。目前議員已有8人領表、鄉鎮長12人、鄉鎮民代表14人及村里長23人領表，縣黨部表示，距離截止時間仍有空間，呼籲有意參選黨員把握最後時間完成登記。

國民黨金門縣黨部8月10日公告，審議通過115年金門縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉候選人提名登記公告及作業時程，8月11日至13日受理領表，8月14日至16日下午4時前受理提名登記。

登記作業期間，國民黨黃國金委員會主委蔡連進也到場關心登記相關事宜，鼓勵有意投入地方政治的黨員踴躍參選。縣黨部書記長陳汶強則負責提名登記業務，即使中午時段也未休息，全力協助黨員完成相關程序。

目前縣議員部分，第一選區包括倪于媃、董家瑋、洪允典、陳子芸、楊忠俊；第二選區則有王秀玉、王國代、周子傑，共8人領表。金門縣議員共19席，目前僅8人領表；據了解，現任議員可能很多人傾向以無黨籍參選。

鄉鎮長部分，金城鎮有石兆瑉、許燕輝；金寧鄉有李正騰、翁紹輝、陳成泉、翁品洋；金湖鎮有陳向鑫、蔡乃靖；金沙鎮有黃奕焮、王石堆、馬自壯；烈嶼鄉則有洪燕玉，共12人領表，地方選戰布局逐漸浮現。

村里長部分，共有23人領表，分別為周偉義（東門里）、許績才（北門里）、戴德強（珠沙里）、陳永棋（賢庵里）、陳文傑（光前里）、謝慶閣（料羅里）、許三進（安美村）、李開陣（古寧村）、楊龍傳（榜林村）、楊雨川（西門里）、黃延良（金水里）、楊天佑（湖埔村）、許清福（珠沙里）、陳錦章（新湖里）、陳偃武（正義里）、陳賜發（三山里）、許明吉（後盤村）、周家才（浦山里)、楊恭勤（官嶼里）、陳晚開（山外里）、呂長春（蓮庵里）、呂世榮（蓮庵里）、吳有祥（大洋里）。

鄉鎮民代表則有14人表態參選，其中金城鎮包括陳天成、陳世耀、林金英、莊嘉銘、余麗園、黃意博；金寧鄉有陳尤莉、莊振源、黃文欣；金湖鎮有陳文顧；金沙鎮有呂寶玉、蔡連進；烈嶼鄉則有林宜蘭、吳福全。