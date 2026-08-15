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逾4成民眾不知要他選台北市長 沈伯洋：線上線下持續努力

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民調指出台北市長選戰民進黨參選人沈伯洋落後現任市長蔣萬安15.4%差距，兩者有拉近趨勢，不過仍有逾4成民眾不知沈伯洋要參選。記者洪子凱／攝影
民調指出台北市長選戰民進黨參選人沈伯洋落後現任市長蔣萬安15.4%差距，兩者有拉近趨勢，不過仍有逾4成民眾不知沈伯洋要參選。記者洪子凱／攝影

2026九合一大選倒數3個月，有民調指台北市長選戰民進黨參選人沈伯洋落後現任市長蔣萬安15.4%差距，兩者有拉近趨勢，不過，仍有逾4成民眾不知沈伯洋要參選，沈今天早上到北投唭哩岸慈生宮參拜表示，不管線上線下活動都會持續努力，並與議員合作，讓市民看見民進黨台北隊的願景還有政見。

2026九合一選舉

根據TPOC台灣議題研究中心民調指出，年底台北市長選戰，蔣萬安以48.4％領先沈伯洋的33.0％，兩人的差距是15.4％，雖然兩者間差距有拉近，不過在未提示參選人的情況下，有46.6％不知道沈要參選，而兩人「不欣賞度」都超過3成，另有44.2％市民不滿意蔣市府「兒虐預防與保護機制」表現。

沈伯洋今被問到民調結果表示，目前民調差距追近中但仍要繼續努力，接下來也要持續勤跑地方讓市民認識，不管是市場、夜市、廟宇、教會等收集意見，昨天他參與議員舉辦火舞活動也有市民向他陳情，透過不斷貼近民眾了解市民需求，大家就會認識，民調差距就會縮小，最終目標仍是要勝選。

沈伯洋也說，線上線下活動會採雙軌併行，行程會與選區議員走在一起，大家也都會收集地方上意見，並提醒市政哪裡出問題，大家是一整個台北隊，希望能夠告訴市民要怎麼過得更好，知道他們對這個城市的願景還有政見，市長勝選外25+1席的議員也要全壘打。

2026九合一選舉 沈伯洋 台北市選舉

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