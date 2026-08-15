參選人跑攤防中暑小妙招 冰鎮紙巾、清涼飲品是標配

炎炎夏日，參選人走訪地方爭取選民認同，也得面對高溫「烤」驗，不少參選人各自準備抗暑小妙招，從冰鎮紙巾、清涼飲品、涼感衣到紙扇，幾乎成了夏日跑攤標配。

天氣炎熱，南部及東部動輒高溫超過攝氏30度，參選人行程往往一場接一場，從市場拜票、地方活動到社區走訪，常得在戶外長時間停留，高溫環境下不可或缺的自備「防暑神器」，讓參選人能以最佳狀態持續與民眾互動。

民進黨提名嘉義縣長參選人立委蔡易餘說，天氣太熱，不時就汗流浹背，車上會帶著冰鎮過的紙巾，擦拭頭臉降低溫，更喜歡吃冰來消暑，最喜歡有加煉乳的各種剉冰，又能補充水分、體力，還能幫店家宣傳。

無黨籍嘉義縣長參選人、現任朴子市長的吳品叡則笑說，最近出門有3樣東西一定會帶著「水壺、毛巾，還有一把目前熱門的扇子，這是我的夏日標配。」每跑完一個行程就先喝幾口水、擦擦汗，再繼續下一站，若天氣真的太熱，也會適時調整行程節奏，避免長時間曝曬。

「我的臉是不會有土石流啦！」民進黨徵召台東縣長參選人陳瑩說，她的臉比較不會流汗，但「汗腺好像長在肚子」特別會流汗，一旦衣服濕了，跑完攤馬上進到車子吹冷氣，忽冷忽熱，鼻子會過敏，因此會用紙巾包住肚子，紙巾濕了可以馬上換；還記得有次參加豐年祭，年輕人以最高禮遇「拉酒嘴」迎接，在炎熱的天氣下，那一口飲料就像「冷氣直接穿透骨頭」。

「台東的熱是沒話講。」國民黨徵召的台東縣長參選人吳秀華說，尤其是夏天原住民的豐年祭活動都在戶外，她會戴帽子、穿涼感衣，除了多喝水外，主要的還有隨身帶著助理特別熬煮的美白水和蘋果水，消暑兼保養。

民進黨提名爭取連任的屏東縣長周春米則說，跑行程時助理總會貼心準備蜂蜜水，是她隨身必備的消暑飲品。趁著行程空檔喝上幾口，不僅能補充水分，淡淡的甜味在炎熱天氣中增添一絲清爽，幫助舒緩口乾與疲憊，繼續投入緊湊的行程。

「扇子就是解熱法寶。」國民黨提名屏東縣長參選人蘇清泉則說，競選扇子是準備送給鄉親的小物，現在則是自己也很常拿來使用，不僅節能減碳，又能直接與選民拉近距離。