嘉市長選舉看板戰開打！張啓楷、黃敏惠同框延續幸福 王美惠「最在地」

年底嘉市長選戰升溫，藍白陣營共推的市長參選人、前立委張啓楷，與民進黨提名立委王美惠，陸續掛起大型競選看板，兩大陣營隔空較勁，讓街頭瀰漫選戰氣氛。張啓楷打接棒「黃敏惠」牌，將自己與市長黃敏惠同框選舉看板高掛市區，強調延續幸福施政；王美惠強調「在地服務」。近期大型看板陸續出現市區角落，訴求「一步一腳印、深耕嘉義」，強調自己是「最在地、最骨力（努力）」參選人，

張啓楷感謝黃敏惠7年穩健推動市政，為嘉市奠定發展基礎，當選市長，延續既有重大建設與施政成果，在現有基礎加速城市發展，實現「延續幸福、啟開未來」願景。張啓楷針對少子化提生育獎勵方案，第一胎補助5萬元、第二胎10萬元、第三胎20萬元，高額生育獎勵。

規畫發放0至6歲兒童每年2萬元生日禮金，累計最高14萬元；推動65歲以上長者健保費全額補助，降低家庭照顧負擔。交通建設也是他主打政見，持續爭取建高鐵嘉義站聯外輕軌，完善大眾運輸系統，串聯高鐵、台鐵，帶動交通與產業發展。

王美惠強調「在地服務」。近期大型看板陸續出現市區角落，訴求「一步一腳印、深耕嘉義」，強調自己是「最在地、最骨力（努力）」參選人，並以「中央認真問政、地方爭取建設、國會評鑑好立委」凸顯兩屆立委問政與服務經驗。

王美惠從議員一路到立委，最高票當選，基層服務超過20年，長期騎機車穿梭大街小巷，是她最鮮明政治形象。即使曾因騎機車跑行程遭對手揶揄，她仍選擇延續這項基層服務方式，強調親自走進地方、聽取民眾需求，才能真正掌握問題。

賴清德總統與副總統蕭美琴，先後到嘉市輔選。蕭美琴坐王美惠機車，賴清德送上特製機車擋泥板，呼應王美惠從政20多年來騎車穿梭嘉義街頭、服務鄉親形象；賴清德由王美惠嚮導，品嘗在地早餐，拉近與地方民眾的距離。王美惠這波大型看板，是繼過年賀年看板，規模最大街頭曝光。競選團隊規畫參選登記後，公布市政白皮書，依循選立委組織架構成立競選總部。

張啓楷主打接棒黃敏惠17年幸福市政「延續牌」，王美惠主打20多年基層服務「在地牌」，隨著雙方競選看板上街，市長選戰正面交鋒。未來誰能讓選民相信「延續」值得期待，或「在地」帶來改變，將成為這場藍白合對決綠營重要關鍵。

王美惠強調「在地服務」。近期大型看板陸續出現市區角落，訴求「一步一腳印、深耕嘉義」，強調自己是「最在地、最骨力（努力）」參選人。記者魯永明／攝影