選情初探／苗第五選區 老中青三代齊廝殺

苗栗縣議員第五選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）選戰與頭份市長選舉高度連動，因市長羅雪珠兩任屆滿無意願重回議員跑道，議員徐功凡、曾玟學相繼宣布轉攻市長選舉形成藍綠對決局面，下屆八席議員戰局有現任者、回鍋戰將與新人廝殺，競爭激烈。

第五選區的頭份市發展迅速，人口成長且年輕化，全市七月底人口數達十萬八二二○人，現任副議長張淑芬和議員曾玟學、陳永賢、徐功凡、温俊勇、陳光軒、蕭詠萱、鄭聚然都是頭份人。值得注意的是，曾玟學本屆拿下一萬一一四九票，得票數將近第二名張淑芬的兩倍，下屆轉戰市長選舉後，票源流向牽動戰局變化。

第五選區下屆議員選戰，目前三灣、南庄無人表態，已浮出檯面者包括民進黨提名的苗栗縣黨部主委陳詩弦、陳光軒；藍營有張淑芬、陳永賢、温俊勇、蕭詠萱、鄭聚然爭取連任。本屆選市長挑戰羅雪珠失利的前議員黎煥強將重回縣議員跑道，民眾黨林志學本屆失利，下屆捲土重來。

張淑芬是苗栗縣前議長游忠鈿的妻子，在丈夫病故後接棒參選，除了成功當選及連任，也獲推選副議長。此外，她也擔任永貞宮管委會主委，廟務發展亮眼，實力人脈更上層樓。

民進黨陳光軒是三連霸議員，在藍營為主的縣議會成為反對派主力之一，問政積極，基本盤穩固；陳詩弦原任市民代表，本屆參選議員贏得近三千票成為「落選二」，選後在縣黨部主委一戰高票當選，雖無公職在身，但服務不打烊。

新人方面，商界出身的張凱智是縣長鍾東錦的地方秘書、頭份知名人士「貓哥」的女兒彭茜柔相繼表態參選議員，還有文化里長鍾孟儒也加入戰局，第五選區下屆參選人可說老中青三代齊聚。