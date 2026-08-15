選情初探／東海岸鄉鎮長選戰 長濱陷內鬥…東河、成功仍有變數

台東東海岸東河、長濱及成功三鄉鎮人口規模都不大、地方人際關係緊密，選戰勝負往往在細微票差間。下屆鄉鎮長選舉日益升溫，東河呈現多方角力，長濱為藍營競逐，成功可能再演現任鎮長與前鎮民代表對決。

長濱下屆鄉長選舉由拚連任的現任鄉長李光蘭，迎戰出身藍營的議員嚴惠美。嚴惠美因當選無效案遭解職，另涉賄選案，經最高法院撤銷發回後，更審改判無罪，但近期積極走訪地方並表態參選。鄉代會主席梁秀貞仍在評估，前鄉長潘淑芳也傳有意回鍋但未表態，最終是兩強對決或三方競逐，仍待觀察。

東河鄉現任鄉長葉啟伸兩任屆滿，擔任公所機要秘書的堂弟葉啟煒表態拚接班，不過葉啟伸任內部分建設進度、農損補助及公所盈餘運用等作為曾遭議論，地方人士擔心影響葉啟煒。無黨籍魯美桂過去兩度參選均以不到兩百票差距落敗，但她長期深耕農會系統，受藍營支持，若投入選戰勢必牽動原有選票結構。無黨籍鄉代陳季微形象清新，問政務實，動向亦受關注。

成功鎮現任鎮長謝淑貞本屆成為成功鎮首位女性鎮長，上任後曾遭四名鎮代發動罷免，因投票率未達門檻而保住職位，這次以施政成果及夫家人脈拚連任。曾任成功鎮民代表的無黨籍郭亞民，上屆挑戰鎮長雖落敗，因地方勸進傾向參選。