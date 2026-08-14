藍營山線大團結挺江啟臣接棒 豐原樂天宮開講：準備好了！

角逐2026台中市長選戰，立法院副院長江啟臣晚間會同台中市議員邱愛珊、陳本添及市議員參選人連佳振等藍營要角，前往豐原樂天宮舉辦聯合問政說明會；現場吸引數百位豐原在地鄉親與多位里長到場挺身相助，「凍蒜」聲不絕於耳，展現國民黨在山線本命區大團結的強烈氣勢。

江啟臣致詞時感性表示，樂天宮是他小時候最常遊戲的場域之一，開講前特別先向關聖帝君參香祈福，祈求地方鄉親闔家平安。面對滿場支持者，江啟臣滿懷自信地向鄉親宣示：「江啟臣已經準備好了！」未來他將在市長盧秀燕奠定的堅實市政基礎上進行全面升級與加碼，加速推動台中各項關鍵建設。

談及山線交通與地方建設，江啟臣指出，「東勢─豐原生活圈快速道路（東豐快速道路）」與國道四號豐潭段，是他多年來在立法院全力爭取與協調的重大成果，如今終於為大豐原地區帶來便捷的交通網絡。

此外，包括豐原運動中心、網球場順利落成，以及亞大附醫豐原分院即將正式啟用營運，都是地方醫療與休閒建設逐步落實的證明。針對文化與產業轉型，江啟臣特別提出「豐原林務局宿舍群」計畫，盼南北宿舍群於2028年完工後，透過鐵路與鐵馬道串聯，打造台中市全新的文化復興基地，帶動在地觀光與產業發展。

江啟臣更拋出對舊市區空間活化的具體構想，主張將位於豐原的衛生局及舊縣府大樓等老舊建築區域進行整體規劃，導入綠地空間，轉型為「中興健康園區」；同時，舊台中縣議會大樓則規劃打造為青年創業與就業育成基地，期盼透過老舊空間再利用，為大豐原地區注入源源不絕的新創與在地發展動能。

立法院副院長江啟臣晚間會同台中市議員邱愛珊、陳本添及市議員參選人連佳振等藍營要角，前往豐原樂天宮舉辦聯合問政說明會。記者黑中亮／攝影