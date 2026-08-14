出席五股川友會滿場高喊凍蒜 李四川：將興建蘆社大橋串聯五泰輕軌

國民黨新北市長參選人李四川今天下午出席五股川友會成立大會，現場數百位民眾及10多名位里長高喊凍蒜。李四川表示，未來擔任市長將興建蘆社大橋，推動五泰輕軌及泰板輕軌，串聯北士科至五股及新莊、板橋、土城等地，打造AI科技產業廊帶。

李四川今天下午出席五股川友會，前五股鄉長鄭漢騰、新北市議長蔣根煌、議員蔡錦賢、宋明宗、陳明義、議員參選人蔡佩呈、鄭丞宏新北市農會理事長林讚枝、前台北縣議員林義一、五股區調解委員會主席張慶元都出席力挺。

擔任會長的五股區里長聯誼會會長陳文賓揮舞戰旗、帶領全場高喊凍蒜。新北市民眾服務社理事長陳三吉也致贈包子、粽子、菜頭等吉祥物，象徵包中、好彩頭，期盼李四川高票當選。

李四川指出，未來擔任市長將興建蘆社大橋連結社子島與蘆洲，並推動五泰輕軌與泰板輕軌提升當地交通便利性，讓輝達等AI高科技產業，能從北士科延伸至蘆洲、五股，並一路串連至泰山、新莊、板橋、土城，同時與塭仔圳的整體開發相輔相成，打造AI科技產業廊帶，帶動五股居民就業機會及產業發展。

成泰里里長潘明宏孫子開心與李四川合影，小朋友並與李四川擊掌打氣。圖／李四川競辦提供