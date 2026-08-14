影／王惠美缺席鹿港本命區造勢 魏平政走「尊王」路線盼她歸隊

國民黨主席鄭麗文第三度前往彰化為黨內同志造勢拉抬選情，這次來到彰化縣長王惠美的本命區鹿港進行提名同志介紹會，但王惠美以公務在身，再度缺席同台造勢活動。國民黨彰化縣長參選人魏平政持續走尊「王」路線，致詞時強調將在現任縣長王惠美奠定的優良基盤下，持續推動交通建設、產業升級與全民福利，盼帶領彰化躍升為台灣的「地心引力」。

魏平政指出，王惠美任內推動東彰快速道路、台76線延伸線，並落實全齡照顧政策，更在積極推動建設的同時減債200億元，展現極佳的財政紀律。

針對未來規劃，魏平政提出多項關鍵政見，交通方面將積極爭取台中捷運綠線延伸至彰化，並加速彰化交流道特定區都市計畫審議，促進商業發展；產業方面則規劃引進台積電、設置2.0精密機械園區及AI智慧園區，協助傳統產業與農業智慧升級。

在社會福利與宜居環境上，魏平政承諾推動65歲以上長者免健保費，並優化教育補助，全面免收國中小學書籍費、保費及家長會費；同時將持續新建共融公園與國民運動中心，打造高品質生活，吸引青年返鄉、讓長者在地安養。