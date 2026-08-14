影／鄭麗文現身彰化造勢 號召鄉親團結挺國民黨勝選

選戰倒數衝刺，國民黨主席鄭麗文今天下午前往彰化鹿港鎮提名同志介紹會進行造勢，以台語向在地鄉親熱情打招呼，並全力為國民黨及彰化選情助講催票。

鄭麗文表示，彰化是全台灣人口最多的大縣，擁有豐富的觀光產業與傳統產業，產業結構多元且重要。她強調，距離選舉僅剩最後三個多月，正是最關鍵的衝刺時刻，看到現場鹿港等在地鄉親熱情相挺，更加堅定勝選信心。

鄭麗文指出，民進黨執政八年以來，內部內耗分裂，甚至出現司法與媒體不公的現象，讓台灣的競爭力與優勢受到嚴重的傷害。她強調，唯有國民黨能夠傾聽全民心聲、順應民意需求，並接下彰化縣長王惠美的施政接力棒，一棒接一棒帶動彰化持續蓬勃發展。

鄭麗文呼籲，為了彰化與台灣的未來，全體鄉親應展現大團結精神，在年底地方選舉時站出來，共同贏得大選勝利。