鹿港造勢出意外！魏平政上台不慎跌倒 單膝跪地下一秒反應曝

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天下午出席國民黨彰化黨部鹿港鎮提名同志介紹會，原為展現團結氣勢、與黨內參選人同台集氣，不料在眾目睽睽之下，竟在主持人唱名上台時，不慎跌倒。這一幕被現場民眾和媒體捕捉，引發台下一片驚呼，台上原本歡樂的氣氛也瞬間轉為緊張與關切。

魏平政準備與排成一列的其他黨內提名同志同台時，疑似因跨上舞台或地板問題，突然整個人向前撲倒。魏平政單膝跪地，雙手用力撐住木質地板，身體大幅前傾，顯得有些狼狽，其背影透露出意外發生的錯愕。

儘管場面一度尷尬，但魏平政隨後在黨部主委蕭景田協助下迅速起身，在稍作調整後，他繼續與其他參選人手牽手，高喊團結口號。