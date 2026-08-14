訪市公車了解缺人原因 童子瑋：當市長全面檢討司機薪資福利

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨到基隆市公車處暖暖分站慰問公車司機，並和第一線司機坐下來交流。童子瑋表示，未來他擔任市長會全面檢討公車司機的薪資、福利與工作條件，照顧基層第一線。

童子瑋指出，他每一位司機表達感謝，很多人的一天，都是從司機開的公車開始。市公車能不能準時、安全，背後都仰賴著眾多第一線駕駛的專業與付出。目前第一線最實際的問題，就是基隆公車駕駛人力不足。缺人就容易造成減班、脫班，最後不只司機更累，市民等車也要花更久時間，這是未來市政府必須正面處理的重要市政議題。

童子瑋表示，他提出「公車維新」四大改革時，把「新待遇」列為最重要的一環。未來若擔任市長，他會全面檢討公車司機的薪資、福利與工作條件，讓願意服務市民的司機有更合理的待遇，只有把人力補齊，才有機會把班次補回來，市公車服務品質才可能真正提升。

童子瑋指出，在改善待遇之外，他會同步推動「新路網、新車隊、新智慧」三大改革。未來公車路線要重新檢討，讓站點更貼近市民生活需求；也要全面汰換老舊車輛，優先導入低地板與電動公車；同時更新智慧站牌與動態資訊系統，讓市民能掌握更準確的到站時間，真正搭得到準時、準點、可靠的公車。

童子瑋說，交通就是基隆人的生活，推動公車改革不只是改善運輸，更是照顧司機、照顧乘客，也讓基隆的日常生活一步步變得更好。