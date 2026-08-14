心結未解？王惠美同台賴清德缺席藍營活動 鄭麗文未回應是否不開心

同時間在彰化，國民黨籍彰化縣長王惠美今天選擇參加賴清德總統的場子，卻未參加國民黨主席鄭麗文出席的彰化市參選人介紹說明會，鄭麗文被媒體追問感受時，未作回答；國民黨縣長參選人魏平政則批評民進黨參選人陳素月，當了十多年立委，卻讓中央卡住台中捷運延伸彰化案 。

賴清德總統今天上午到員林郭醫院參加健保署舉辦「健保復健病房計畫啟航記者會」，縣長王惠美獲邀參加；鄭麗文上午則到全縣最大票倉的彰化市舉辦彰化市參選人介紹會，下午再分別參加王惠美的「本命區」鹿港鎮及福興鄉說明會，但王惠美均未參加，也未與鄭麗文安排會面，政壇認為王惠美對於縣長提名過程引發的心結，仍未化解，將影響黨內的整合。

鄭麗文今天上午步入在彰化市富山餐廳舉辦的彰化市參選人介紹說明會場前，被媒體問到王惠美未到場是否大小眼？是否不開心？何時歸隊？接不接競總主委？鄭麗文則笑而不答，步入會場。現場湧進約三千人，搖著旗子高呼「凍蒜」、「加油」，紛紛爭著與她握手、合照，場面熱烈。

鄭麗文表示，賴總統與她同時來到彰化，證明彰化很重要，而年底選舉的關鍵就在大台中，尤其是彰化贏，全台灣就贏，彰化贏，全台灣的和平就贏，台灣未來的經濟發展就贏。

民進黨彰化縣長參選人陳素月與台中市長參選人何欣純昨天共同宣布，若是當選，會全力推動台中捷運綠線延伸彰化案，讓捷運串連台中與彰化，帶動兩地繁榮與發展。國民黨彰化縣長參選人魏平政則在說明會長提出批評。

魏平政說，台中捷運延伸彰化案是因中央卡住彰化市東區擴大都市計畫案，陳素月擔任立委十多年，非常了解中央政府的運作，非常清楚制度與流程，現在才說會全力推動台中捷運綠線延伸彰化案，要民眾不能任由陳素月騙選票，只有魏平政才能夠跟國民黨台中市長參選人江啟臣合作，儘快讓台中捷運延伸到彰化，讓彰化有大發展。

魏平政表示，他也會帶領團隊，會延續縣長王惠美推動的彰交流道特定區都市計劃順利通過，包括興建大巨蛋、行政與市政中心移設於此，以及發展四周的商業用地，並加速推動彰化市鐵路高架化及彰化東區擴大都市計畫案，讓彰化有美好的未來。

到場的參選人，除魏平政外，還有彰化市長參選人陳文賓、副議長許原龍、縣議員黃千宴、白玉如、温芝樺、陳榮妹及陳玉姬等人。

陳素月回應表示，捷運綠線延伸彰化是彰化台中共同生活圈脫胎換骨的轉捩點，是鄉親期盼多年的重大建設，所有人不分黨派全力支持，唯有彰東都市計劃盡快通過，捷運綠線延伸彰化才有辦法順利開工。陳素月當選彰化縣長後，會用心溝通協調，一一解決都市計畫補件修正、場站周邊開發與轉乘交通規劃等各項難題，全力促成盡快動工。重大建設需要中央地方充分合作與穩健執行力，陳素月有信心讓彰化加速。

國民黨主席鄭麗文（中）到達彰化市富山餐廳參加彰化市參選人介紹說明會時，與各參選人舉手高呼「凍蒜」。 記者劉明岩／攝影

國民黨縣長參選人魏平政在彰化市參選人介紹說明會中，批評民進黨參選人陳素月當了十多年立委，卻讓中央卡住台中捷運延伸彰化案。記者劉明岩／攝影