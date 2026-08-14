快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

心結未解？王惠美同台賴清德缺席藍營活動 鄭麗文未回應是否不開心

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
選戰倒數衝刺，國民黨主席鄭麗文前往彰化鹿港鎮提名同志介紹會，以台語向在地鄉親熱情打招呼，並全力為國民黨及彰化選情助講催票。記者黃仲裕／攝影
選戰倒數衝刺，國民黨主席鄭麗文前往彰化鹿港鎮提名同志介紹會，以台語向在地鄉親熱情打招呼，並全力為國民黨及彰化選情助講催票。記者黃仲裕／攝影

同時間在彰化，國民黨籍彰化縣長王惠美今天選擇參加賴清德總統的場子，卻未參加國民黨主席鄭麗文出席的彰化市參選人介紹說明會，鄭麗文被媒體追問感受時，未作回答；國民黨縣長參選人魏平政則批評民進黨參選人陳素月，當了十多年立委，卻讓中央卡住台中捷運延伸彰化案 。

2026九合一選舉

賴清德總統今天上午到員林郭醫院參加健保署舉辦「健保復健病房計畫啟航記者會」，縣長王惠美獲邀參加；鄭麗文上午則到全縣最大票倉的彰化市舉辦彰化市參選人介紹會，下午再分別參加王惠美的「本命區」鹿港鎮及福興鄉說明會，但王惠美均未參加，也未與鄭麗文安排會面，政壇認為王惠美對於縣長提名過程引發的心結，仍未化解，將影響黨內的整合。

鄭麗文今天上午步入在彰化市富山餐廳舉辦的彰化市參選人介紹說明會場前，被媒體問到王惠美未到場是否大小眼？是否不開心？何時歸隊？接不接競總主委？鄭麗文則笑而不答，步入會場。現場湧進約三千人，搖著旗子高呼「凍蒜」、「加油」，紛紛爭著與她握手、合照，場面熱烈。

鄭麗文表示，賴總統與她同時來到彰化，證明彰化很重要，而年底選舉的關鍵就在大台中，尤其是彰化贏，全台灣就贏，彰化贏，全台灣的和平就贏，台灣未來的經濟發展就贏。

民進黨彰化縣長參選人陳素月與台中市長參選人何欣純昨天共同宣布，若是當選，會全力推動台中捷運綠線延伸彰化案，讓捷運串連台中與彰化，帶動兩地繁榮與發展。國民黨彰化縣長參選人魏平政則在說明會長提出批評。

魏平政說，台中捷運延伸彰化案是因中央卡住彰化市東區擴大都市計畫案，陳素月擔任立委十多年，非常了解中央政府的運作，非常清楚制度與流程，現在才說會全力推動台中捷運綠線延伸彰化案，要民眾不能任由陳素月騙選票，只有魏平政才能夠跟國民黨台中市長參選人江啟臣合作，儘快讓台中捷運延伸到彰化，讓彰化有大發展。

魏平政表示，他也會帶領團隊，會延續縣長王惠美推動的彰交流道特定區都市計劃順利通過，包括興建大巨蛋、行政與市政中心移設於此，以及發展四周的商業用地，並加速推動彰化市鐵路高架化及彰化東區擴大都市計畫案，讓彰化有美好的未來。

到場的參選人，除魏平政外，還有彰化市長參選人陳文賓、副議長許原龍、縣議員黃千宴、白玉如、温芝樺、陳榮妹及陳玉姬等人。

陳素月回應表示，捷運綠線延伸彰化是彰化台中共同生活圈脫胎換骨的轉捩點，是鄉親期盼多年的重大建設，所有人不分黨派全力支持，唯有彰東都市計劃盡快通過，捷運綠線延伸彰化才有辦法順利開工。陳素月當選彰化縣長後，會用心溝通協調，一一解決都市計畫補件修正、場站周邊開發與轉乘交通規劃等各項難題，全力促成盡快動工。重大建設需要中央地方充分合作與穩健執行力，陳素月有信心讓彰化加速。

國民黨主席鄭麗文（中）到達彰化市富山餐廳參加彰化市參選人介紹說明會時，與各參選人舉手高呼「凍蒜」。 記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）到達彰化市富山餐廳參加彰化市參選人介紹說明會時，與各參選人舉手高呼「凍蒜」。 記者劉明岩／攝影

國民黨縣長參選人魏平政在彰化市參選人介紹說明會中，批評民進黨參選人陳素月當了十多年立委，卻讓中央卡住台中捷運延伸彰化案。記者劉明岩／攝影
國民黨縣長參選人魏平政在彰化市參選人介紹說明會中，批評民進黨參選人陳素月當了十多年立委，卻讓中央卡住台中捷運延伸彰化案。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文到達彰化市富山餐廳參加彰化市參選人介紹說明會，受到全場約3千名支持者歡呼相迎。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文到達彰化市富山餐廳參加彰化市參選人介紹說明會，受到全場約3千名支持者歡呼相迎。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 王惠美 鄭麗文 賴清德 陳素月

延伸閱讀

中捷綠線延伸 牽動中彰選情

才酸彰化滿意度....賴清德見王惠美先道歉 致詞卻喊成「王美惠」

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

25輛超跑迎親！彰化聯合婚禮明日開放報名 好禮加碼抽鑽戒、機票

相關新聞

心結未解？王惠美同台賴清德缺席藍營活動 鄭麗文未回應是否不開心

同時間在彰化，國民黨籍彰化縣長王惠美今天選擇參加賴清德總統的場子，卻未參加國民黨主席鄭麗文出席的彰化市參選人介紹說明會，鄭麗文被媒體追問感受時，未作回答；國民黨縣長參選人魏平政則批評民進黨參選人陳素月，當了十多年立委，卻讓中央卡住台中捷運延伸彰化案 。

鹿港造勢出意外！魏平政上台不慎跌倒 單膝跪地下一秒反應曝

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天下午出席國民黨彰化黨部鹿港鎮提名同志介紹會，原為展現團結氣勢、與黨內參選人同台集氣，不料在眾目睽睽之下，竟在主持人唱名上台時，不慎跌倒。這一幕被現場民眾和媒體捕捉，引發台下一片驚呼，台上原本歡樂的氣氛也瞬間轉為緊張與關切。

訪市公車了解缺人原因 童子瑋：當市長全面檢討司機薪資福利

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨到基隆市公車處暖暖分站慰問公車司機，並和第一線司機坐下來交流。童子瑋表示，未來他擔任市長會全面檢討公車司機的薪資、福利與工作條件，照顧基層第一線。

新店、烏來川友會成立 46年前同袍現身送自種鳳梨力挺李四川

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新店烏來川友會成立大會，現場齊聚約500名鄉親，更有超過50位在地里長到場力挺，展現基層團結支持；此外，46年前李四川當兵時的分隊長王維勇更驚喜現身力挺，並致贈自家種的鳳梨和菜頭祝福李四川高票當選，氣氛溫馨動人。

同在彰化…鄭麗文批賴清德總統 錯誤兩岸政策「讓別人孩子死不完」

賴清德總統與國民黨主席鄭麗文今天上午同時來到彰化，鄭麗文隔空砲打賴清德總統沒辦法過境去中南美洲，連華府智庫都要他面對現實，反省調整，她強調，賴政府錯誤的兩岸政策，使台灣被迫只能自我設限，造成雪崩式的斷交，更重要的是每天挑釁、製造台海緊張，「讓別人的孩子死不完」。

議長戴錫欽兼主委輔選壓力大？蔣萬安力挺讚他扛重任

2026北市議員選舉，傳出國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，因與部分議員在藍白合判斷上出現歧見，昨受訪透露想辭去主委一職。對於議長輔選壓力大，蔣萬安上午指出，去年反惡罷的時候，戴議長毅然決然扛下主委重任，也團結了所有的力量，守住了北市五席立委。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。