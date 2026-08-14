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鄭麗文輔選王惠美未現身 魏平政：好縣政是最大後盾

中央社／ 彰化縣14日電

國民黨主席鄭麗文今天到彰化縣輔選黨籍彰化縣長參選人魏平政及多名地方選將。對於彰化縣長王惠美沒到場與鄭麗文同台，魏平政表示，王惠美將縣政做得很好，就是他最大後盾。

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鄭麗文今天上午、下午陸續出席彰化市、鹿港鎮、福興鄉「提名同志介紹會」，國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田、國民黨彰化縣長參選人魏平政、同黨籍彰化市長參選人陳文賓與多名民意代表參選人出席。不過，彰化縣長王惠美仍未出席與鄭麗文、魏平政同台造勢。

總統賴清德上午到員林市員郭醫院出席「衛生福利部健保復健病房計畫啟航記者會」，彰化縣長王惠美以不公開行程到場。媒體上午在彰化市介紹會前詢問鄭麗文「王惠美又沒來的看法」，鄭麗文未回應便走入會場，會後中央社記者試圖再訪問，鄭麗文仍婉拒。

雖然王惠美未到場，但鄭麗文、魏平政致詞都肯定王惠美2任、8年施政。鄭麗文表示，王惠美做得「嚇嚇叫」、讓眾人誇獎，而魏平政有經驗、有眼光、有格局，能接下縣長王惠美的棒子；之前提名過程中，她花費最多時間在彰化縣，雖然起步慢，但她未來會常來彰化，今年選戰最重要就是彰化，彰化贏、全台灣就贏。

魏平政接受中央社記者訪問說，當然希望請王惠美擔任競選總部主委，王惠美這2任、8年有非常卓越施政，使彰化縣有明顯進步，若王惠美願擔任競總主委，他們會非常高興；有關王惠美一直未現身選舉造勢場合，魏平政說，他一直認為王惠美就是著重地方建設、遵守行政中立，王惠美將縣政做得很好，就是他最大後盾。

蕭景田說，他會以縣黨部主委身分，盼邀王惠美擔任魏平政競總主委，有請黨部高階幹部與王惠美秘書接觸，尚待回覆意願；蕭景田表示，魏平政支持度持續上升，地方整合也應沒問題，主席鄭麗文也很賣力協助。

外界傳言，鄭麗文趁王惠美出訪國外期間徵召魏平政參選，而非王惠美屬意的接棒人選新北市副市長劉和然，導致王惠美不滿，因此遲遲未「鄭王同框」。

不過國民黨中央一名高層今天向中央社記者表示，鄭麗文去年12月起就與王惠美溝通彰化縣長參選人選，王惠美雖屬意劉和然，但劉和然堅持無參選意願，由於民進黨彰化縣長參選人陳素月起跑很久，不能再拖延，直到5月徵召魏平政前1天，鄭麗文仍與王惠美通電話。

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