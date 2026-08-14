同在彰化…鄭麗文批賴清德總統 錯誤兩岸政策「讓別人孩子死不完」

賴清德總統與國民黨主席鄭麗文今天上午同時來到彰化，鄭麗文隔空砲打賴清德總統沒辦法過境去中南美洲，連華府智庫都要他面對現實，反省調整，她強調，賴政府錯誤的兩岸政策，使台灣被迫只能自我設限，造成雪崩式的斷交，更重要的是每天挑釁、製造台海緊張，「讓別人的孩子死不完」。

賴清德總統今天上午到員林郭醫院參加健保署舉辦「健保復健病房計畫啟航記者會」，鄭麗文上午則到全縣最大票倉的彰化市舉辦彰化市參選人介紹會，下午再分別參加鹿港鎮及福興鄉說明會。

鄭麗文對著彰化市約3千名支持者表示，賴總統與她同時來到彰化，證明彰化很重要，而年底選舉的關鍵就在大台中，尤其是彰化贏，全台灣就贏，彰化贏，全台灣的和平就贏，台灣未來的經濟發展就贏。

鄭麗文說，國民黨提名高長參選人柯志恩與民進黨提名的賴瑞隆民調已在誤差範圍，快贏過去了，所以，民進黨非常緊張、賴清德非常緊張，因為高雄長期執政，選民受不了了，想要換黨執政，所以民進黨很急。

鄭麗文指出，賴清德總統日前到高雄時卻說，那份高雄市長民調不算，那是大陸在操縱，民進黨不檢討，只會甩鍋，只會賣芒果乾，只會打抗中牌，每天不改革、不進步。

鄭麗文還批評賴總統講出來的話讓人分不清真假，因為開出的支票都不會實現，面對這樣一個沒有信用，專門翻來翻去、說謊的人，大家看清楚「這個台獨的金孫，過去一向都在騙台獨，現在當選總統，台獨這個議題不存在了，台獨是假的」。

鄭麗文指出，賴總統沒辦法過境去中南美洲，連華府的智庫都要求賴總統應該面對現實、應該反省、應該調整，錯誤的兩岸政策使得台灣被迫只能自我設限，造成雪崩式的斷交，只能坐困愁城 ，只能自欺欺人，更重要的是，每天挑釁、製造台海的緊張，讓別人的孩子死不完。

她強調，台灣今天的民主自由，台灣人的生命財產，可以讓賴清德總統、民進黨不負責任地拿去豪賭嗎？台灣人要的是安心與和平，才能保台灣。

國民黨主席鄭麗文（中）到達彰化市富山餐廳參加彰化市參選人介紹說明會時，與彰化市參選人舉手高呼「凍蒜」。 記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文到達彰化市富山餐廳參加彰化市參選人介紹說明會，受到全場約3千名支持者歡呼相迎。記者劉明岩／攝影