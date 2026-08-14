議長戴錫欽兼主委輔選壓力大？蔣萬安力挺讚他扛重任

2026北市議員選舉，傳出國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，因與部分議員在藍白合判斷上出現歧見，昨受訪透露想辭去主委一職。對於議長輔選壓力大，蔣萬安上午指出，去年反惡罷的時候，戴議長毅然決然扛下主委重任，也團結了所有的力量，守住了北市五席立委。

戴錫欽前天透露想請辭國民黨北市黨部主委，媒體關心蔣萬安是否有幫戴錫欽加油打氣？蔣萬安上午出席北市友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪指出，確實，他要真的非常感謝戴議長，在過去這3年多將近4年的時間，協助市政團隊，以及所有市府各局處各項的法案跟預算。

蔣萬安說，其實在去年反惡罷的時候，大家如果還記得，戴議長毅然決然扛下重任，接下市黨部主委這一職，而過去這3年多將近4年，也在議會確實發揮調和鼎鼐的能力，溝通、協調與各黨團來聯繫。

蔣萬安也指出，議長協助市政團隊穩健推進各項市政，包括大巨蛋，大家看到不只完工，也透過法規鬆綁舉辦演唱會，以及輝達後續能夠透過專案設定地上權方式，順利地完成。

他說，未來也希望包括議長以及黨團所有的議員在今年底都能夠順利連任，同時也希望未來能夠持續跟議長，還有所有的黨團議員共同努力，為台北市打拚。