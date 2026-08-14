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影／發布競選CF「新竹第一」 徐欣瑩：當縣長不是表演而是承擔

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人、立委徐欣瑩14日正式發布第二支競選CF「新竹第一」。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人、立委徐欣瑩14日正式發布第二支競選CF「新竹第一」。圖／徐欣瑩團隊提供

「當縣長不是表演，不是說得多精彩，而是在關鍵時刻承擔責任。」隨著新竹縣五合一選舉登記腳步逼近，國民黨新竹縣長候選人、立委徐欣瑩14日正式發布第二支競選CF「新竹第一」。影片以溫暖且堅定的語調凝視新竹縣的過去、現在與未來。

2026九合一選舉

徐欣瑩指出，選舉過程常充滿混淆與喧囂，但新竹縣的輝煌實力從非靠口號堆砌，而是由全體縣民一步一步拚出來的成果。面對下一個關鍵10年，她將以堅實的科技頭腦與深厚的在地關懷，承擔起帶領新竹縣穩健前行的重任。

徐欣瑩於CF中細數新竹縣的獨特優勢與光榮成就。她指出，新竹縣擁有多項全國乃至於全球頂尖的傲人指標：不僅擁有全世界第一的科技聚落、全國第一年輕的人口結構、全台頂尖的創稅貢獻，同時更具備全台最高的客家人口比例與最深厚的客家文化底蘊。這些實績展現了新竹縣堅韌的城市生命力，也是邁向國際化的厚實基礎。

面對人工智慧時代的迅猛浪潮，徐欣瑩提出對新竹縣未來發展的宏觀藍圖。她宣示將運用AI技術導入在交通、醫療、教育等公共領域中，全面促進城市創新發展，目標將新竹縣打造成為智慧創新及溫暖有愛的「AI科技首都」與「客家文化首都」。

除了科技硬實力，徐欣瑩同樣重視全齡照護的軟實力，承諾落實「從0歲照顧到 100 歲」的福利政策，包含優化教育資源與幼托環境，為下一代奠定成長基石；結合科技發展優勢提供企業及勞工輔導，創造多元優質就業與經營環境；完善長期照護與健康網絡，讓新竹縣成為全台最溫暖有愛的長健之鄉，希望「讓孩子有希望、讓青年有機會、讓長輩有依靠」。

徐欣瑩強調：「越在地，越國際；越科技，越有競爭力。」面對 AI 時代的機遇與挑戰，新竹縣絕對不能滿足於現有的成績，必須為下一代準備更好的發展機會。她強調，施政的本質是腳踏實地的承擔與奉獻，她將傾盡全力，帶領新竹縣開創兼具科技競爭力與人文關懷的下一個黃金10年。

徐欣瑩 新竹 新竹縣 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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