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影／新店烏來川友會 李四川提新店四大產業政策、原鄉四大政見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天在新店區三民市民活動中心熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷，李四川提出新店四大產業政策及烏來原鄉「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」四大政見

2026九合一選舉

李四川感謝新店跟烏來所有鄉親的支持，他受訪表示，以前曾擔任台北縣工務局長、副縣長以及新北市副市長期間，曾參與推動新店許多建設，包括過五重溪的道路、安一路，以及已經通車的安坑輕軌。

他說，前一段時間到新店寶高科技園區參觀，也提出四大產業政策，包括打造AI科技產業廊道、發展寶高二期，對於新店、烏來所有地方建設，如果未來擔任新北市長，一定會繼續來建設，尤其是烏來區，包括停車場、自來水的部分，也必須做一個解決，對於原鄉也提出四大政見，希望「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」，年底如果擔任市長，對於新店跟烏來的這一些建設，一定會按照他的政見來實施。

針對媒體詢問昨天李到淡水掃街，總共參拜7間宮廟，是不是陸戰已經全面啟動，很多在地鄉親、里長還有宮廟都為其站台，是不是感受到基層力挺，李四川表示，競選過程中，很多人問說，他的「大咖」在哪裡？他都一再強調，他的大咖就是404萬所有新北市民。昨天在淡水，對於所有鄉親的支持非常感謝，一定會按照步驟，走遍29區，聆聽所有鄉親市民朋友的意見，提出真正符合需要的政見，解決問題。

李四川前往新店烏來川友會成立大會前，先到新店區三民路咸亨宮參拜，今天新店烏來川友會成立大會是由新店區里長聯誼會長鄭富濃籌備一切相關事宜，國民新店市議員陳儀君、劉哲彰、黃心華、總統府前國策顧問劉盛良等人及市議員參選人游皓麟等人也到場共襄盛舉。

國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，李提出新店四大產業政策及原鄉「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」四大政見。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，李提出新店四大產業政策及原鄉「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」四大政見。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往新店烏來川友會成立大會前，先到新店區三民路咸亨宮參拜。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天前往新店烏來川友會成立大會前，先到新店區三民路咸亨宮參拜。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾。記者王長鼎／攝影

李四川 烏來 政見 2026九合一選舉 新北市選舉

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