【重磅快評】百萬投資漏報6年 蘇巧慧在驚訝川伯什麼？

新北市長選戰升溫，綠營打負面選戰，民代及名嘴批國民黨市長參選人李四川今年3月財產申報和去年11月一模一樣，質疑李「隱匿財產」、「忘記有簽名？」，喊話李應退選；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應時則故作驚訝之狀後表示「不便評論」，李四川則承認疏失，會儘速修正。

由於兩次財產申報時間相近，李四川稱作業疏失的說法堪可採信；只是，蘇巧慧自己曾漏報丈夫的百萬投資長達6年多，蘇當時回應還稱「這是常有的事」，此刻對李四川財產申報疏失卻面露驚訝，未免矯揉做作過頭了。

蘇巧慧之前曾被民眾黨主席黃國昌等人指控捲入家族商業鍊金術風波，質疑她胞妹擔任科技公司執行長卻豪領經濟部等國庫補助，她斥為「烏龍爆料」，她妹妹是靠專業發光發熱；蘇陣營則猛攻李四川購屋金流有問題，李雖提出預售屋、漏水延期、舊屋抵押貸款等說法，甚至多次表示「歡迎檢舉」。有意思的是，綠營雖緊咬不放，卻沒有人向檢調告發。

這次財產申報風波的操作手法如出一轍。民進黨新北市議員先在社群發文，質疑李四川財產申報「隱匿財產」，指李去年11月卸任台北市副市長時申報存款2133萬元、貸款1932萬元，但今年3月申報財產，存款與貸款數字竟完全沒變，質疑李離職後投入選舉，財產卻「一毛都沒動」。

李四川急回應，表示3月離開北市府後依規定財產申報，因為去年底剛申報過，才過幾個月，同仁就把前面的申報資料再報一次，他承認有疏失，一定會按規定儘速修正。李四川承認疏失，兩次申報時間也確實很接近，選民如何評價，自然會反映在選票上。

只是，綠營急切操作，思慮卻有欠周詳，拿李四川兩次時間很接近的財產申報大作文章，其實傷不了李四川，但受重傷卻是蘇巧慧，因為2023年間蘇巧慧就被踼爆長達6年多時間未申報她丈夫百萬元的電影公司投資。

蘇巧慧是2016年初任立委，之前長期執業律師，還是她父親蘇貞昌創辦的基金會執行長，對公職人員財產申報應不陌生，首次申報財產時的事業投資欄位空白，但她的丈夫卻早在2011年即投資電影公司100萬元，而且公司和基金會就設在同一個地址，蘇巧慧都連任立委了，才在2023年突然想起要申報，怎麼看都不像法律人。

更奇特是，蘇巧慧丈夫投資的這家電影公司曾多次獲選政府補助，蘇巧慧當了6年10個月的立委才想到要申報這筆百萬投資，比起李四川間隔5個月的兩次財產申報內容一模一樣，那一個才是「隱匿財產」的樣態？其實不難分辨。

三年前蘇巧慧被踼爆此事時一副雲淡風輕，稱「之前沒有注意到」、「並非故意漏報」，甚至說「這是在財產申報很常見的事情」；但這次回應李四川財產申報風波時，她面對媒體鏡頭卻驚吐「一模一樣？」，再說自己沒有看到資料不便評論，希望競選回歸政見與願景。說實在，蘇巧慧的演技還有很大精進空間。