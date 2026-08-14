傅韓衝突後明赴花蓮輔選引聯想？蔣萬安：地方需要幫忙全力以赴

立法院長韓國瑜日前怒飆立院黨團總召傅崐萁給三個選擇，引發熱議。台北市長蔣萬安明將赴花蓮輔選，上午被媒體問到是否會遭解讀成選邊站？蔣萬安說，其實行程很早就已經安排，地方如果有需要幫忙的，他一定全力以赴。

國民黨花蓮縣黨部明天舉辦「全民團結倒閣同心大會」，蔣萬安受邀出席，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天也酸蔣萬安可能承認國會表現不好，也知道其原因是國民黨團總召傅崐萁，才特別到花蓮去喊倒閣，「這真的是滿嗆的。」

蔣萬安上午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪指出，最主要是這一次中聯毒油的事件，人民的訴求其實很簡單，這個政府要向大家清楚地交代以及負起責任，賴清德總統應該要道歉，行政院長卓榮泰應該要負起政治責任。

媒體追問，會不會擔心韓、傅衝突，被解讀成選邊站？蔣萬安說，其實很早就已經安排，周一他有跟大家說明，周末會到花蓮還有宜蘭輔選。他也強調，地方如果有需要幫忙，一定全力以赴，都願意去幫忙，協助在地優秀的人選。