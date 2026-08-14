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蔣萬安擬赴花蓮參加倒閣活動 沈伯洋：滿嗆的、尊重

中央社／ 台北14日電

台北市長蔣萬安擬於15日赴花蓮參加以倒閣為主軸的活動，蔣今天回應此事很早就安排且有對外說明。民進黨立法委員沈伯洋則說，蔣萬安赴花蓮參加倒閣相關活動，「還滿嗆的，予以尊重」。

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中國時報報導蔣萬安15日將赴宜蘭和花蓮輔選，當天下午將參加在花蓮召開的「全民倒閣，團結同心大會」。

蔣萬安今天上午出席台北市115年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動前，在聯訪被問及15日將赴花蓮參與全民倒閣的活動時說，這次中聯油脂案，人民訴求很簡單，就是要政府向大家清楚交代並負責，總統賴清德應道歉、行政院長卓榮泰應負起政治責任。

媒體追問赴花蓮是否會跟國民黨立法院黨團總召傅崐萁私下見面。蔣萬安回應，此事很早以前就已安排，10日也曾對外說明週末會到花蓮、宜蘭輔選，各地若需要幫忙，他一定全力協助，希望能幫助在地優秀的參選人。

沈伯洋今天上午赴天母運動公園掃街後接受聯訪，被問及蔣萬安將赴花蓮參加以倒閣為主軸的活動時，沈伯洋說，蔣曾對外提過多次要推動倒閣目的就是要解散國會，這也代表蔣認為目前國會的表現不好。

沈伯洋接著說，目前藍營立法院黨團的「龍頭」是傅崐萁，蔣萬安特別赴花蓮參加倒閣相關的活動，然後還選在「首腦」的地盤，這個「是滿嗆的」，但就是予以尊重。

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