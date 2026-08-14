沈伯洋拋出「運動驛站」是否可行？蔣萬安表態了

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「運動驛站」政見，近日引爆藍綠攻防，國民黨台北市議員柳采葳更從偷拍、性騷擾及治安死角等面向提出質疑。對於運動驛站是否可行？台北市長蔣萬安上午受訪指出，各界好的建議一定都會參考，但必須要務實可行。

針對運動驛站，社民黨議員苗博雅質疑蔣萬安不敢表態是否要支持還是反對？是否可行？蔣萬安上午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪指出，他在議會已經說得非常清楚，對於各界好的建議，一定都會參考，但是必須要務實可行。

蔣萬安說，大家也有很多的討論，身為市長、市政府團隊，一定必須要審慎地來評估，所以包括捷運公司在內，各單位也都出來回應，做了清楚的說明。

另外 針對聯醫「苯駢芘門診」，兩周內只有4個人來就診，議員認為浪費醫療？蔣萬安也說，聯醫其實很清楚地說明，沒有浪費醫療資源，而這最主要是日前和家長面對面溝通的時候，家長們的擔心、憂慮，以及提出具體的建議，所以市府希望讓所有的民眾以及身為家長少一點負擔、多一分安心。