快訊

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

貝森特一張字條機關算盡…美日干預日圓 早預知徒勞結局

綁年底大選公投案首發出爐 「交通罰鍰全數投入交通建設」送出立院

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋拋出「運動驛站」是否可行？蔣萬安表態了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席台北市友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席台北市友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「運動驛站」政見，近日引爆藍綠攻防，國民黨台北市議員柳采葳更從偷拍、性騷擾及治安死角等面向提出質疑。對於運動驛站是否可行？台北市長蔣萬安上午受訪指出，各界好的建議一定都會參考，但必須要務實可行。

2026九合一選舉

針對運動驛站，社民黨議員苗博雅質疑蔣萬安不敢表態是否要支持還是反對？是否可行？蔣萬安上午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動受訪指出，他在議會已經說得非常清楚，對於各界好的建議，一定都會參考，但是必須要務實可行。

蔣萬安說，大家也有很多的討論，身為市長、市政府團隊，一定必須要審慎地來評估，所以包括捷運公司在內，各單位也都出來回應，做了清楚的說明。

另外　針對聯醫「苯駢芘門診」，兩周內只有4個人來就診，議員認為浪費醫療？蔣萬安也說，聯醫其實很清楚地說明，沒有浪費醫療資源，而這最主要是日前和家長面對面溝通的時候，家長們的擔心、憂慮，以及提出具體的建議，所以市府希望讓所有的民眾以及身為家長少一點負擔、多一分安心。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 台北市選舉

延伸閱讀

蔣萬安將赴花蓮喊倒閣 沈伯洋酸跑去傅崐萁地盤「蠻嗆的」

沈伯洋喊話偵查不公開「不是叫你說謊」 蔣萬安反嗆：奉還給民進黨

沈伯洋：台灣是民主社會 選舉期間盼多些對話空間

戴錫欽考慮辭黨部主委 蔣萬安：黨部會有完整規劃

相關新聞

【重磅快評】百萬投資漏報6年 蘇巧慧在驚訝川伯什麼？

新北市長選戰升溫，綠營打負面選戰，民代及名嘴批國民黨市長參選人李四川今年3月財產申報和去年11月一模一樣，質疑李「隱匿財產」、「忘記有簽名？」，喊話李應退選；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應時則故作驚訝之狀後表示「不便評論」，李四川則承認疏失，會儘速修正。

議長戴錫欽兼主委輔選壓力大？蔣萬安力挺讚他扛重任

2026北市議員選舉，傳出國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，因與部分議員在藍白合判斷上出現歧見，昨受訪透露想辭去主委一職。對於議長輔選壓力大，蔣萬安上午指出，去年反惡罷的時候，戴議長毅然決然扛下主委重任，也團結了所有的力量，守住了北市五席立委。

影／發布競選CF「新竹第一」 徐欣瑩：當縣長不是表演而是承擔

「當縣長不是表演，不是說得多精彩，而是在關鍵時刻承擔責任。」隨著新竹縣五合一選舉登記腳步逼近，國民黨新竹縣長候選人、立委徐欣瑩14日正式發布第二支競選CF「新竹第一」。影片以溫暖且堅定的語調凝視新竹縣的過去、現在與未來。

影／新店烏來川友會 李四川提新店四大產業政策、原鄉四大政見

國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天在新店區三民市民活動中心熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷，李四川提出新店四大產業政策及烏來原鄉「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」四大政見。

傅韓衝突後明赴花蓮輔選引聯想？蔣萬安：地方需要幫忙全力以赴

立法院長韓國瑜日前怒飆立院黨團總召傅崐萁給三個選擇，引發熱議。台北市長蔣萬安明將赴花蓮輔選，上午被媒體問到是否會遭解讀成選邊站？蔣萬安說，其實行程很早就已經安排，地方如果有需要幫忙的，他一定全力以赴。

沈伯洋拋出「運動驛站」是否可行？蔣萬安表態了

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「運動驛站」政見，近日引爆藍綠攻防，國民黨台北市議員柳采葳更從偷拍、性騷擾及治安死角等面向提出質疑。對於運動驛站是否可行？台北市長蔣萬安上午受訪指出，各界好的建議一定都會參考，但必須要務實可行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。