台中市長大選／海線決戰點？何欣純搶攻綠營失地 江啟臣防守接班

隨著2026年九合一選舉腳步逼近，被視為中台灣最關鍵指標的台中市長大選，戰局已逐漸浮出水面。立法院副院長江啟臣代表國民黨接棒接力現任市長盧秀燕，民進黨則由深耕屯區多年的立委何欣純接下戰旗下，這場「紅派少主」對決「屯區女將」的正面對決，日前台中捷運藍線BC11標土建工程動工儀式上，核心戰場正悄悄轉向過去曾是綠營大票倉、如今卻門戶大開的「海線區域」。

回顧2014年台中市長大選，在國民黨原本倚重的紅、黑派系與縣區組織，並沒有如預期轉化成胡志強的有效票源下，林佳龍一舉拿下84萬7284票、得票率57.06%，大勝胡志強近21萬票，海線確實是促成台中市長大選輪替的關鍵因素之一，甚至可視為決定勝負的核心戰場。

2018年盧秀燕獲得82萬7996票、得票率56.57%，反以約21萬票之差，幫國民黨重新奪回市長寶座，形成非常明顯的「鐘擺式」輪替；2022年盧秀燕再以強大的執政光環，一舉攻破台中市29個行政區，甚至連號稱「海線第一高票」民進黨參選人蔡其昌的本命區清水都未能守住，重創綠營在海線的傳統優勢；民進黨而言，2026若想重回執政，首要任務就是「海線止血與反攻」。

今年以來，民進黨候選人何欣純陣營頻頻跨出大里、太平本命區，打出「原縣區出身」與「海線媳婦」的雙重在地認同；她不只停留在人情訴求，更直指海線交通與建設痛點，拋出台鐵海線雙軌與高架化、捷運橘線延伸清水等重量級政見；何陣營企圖將海線居民對「建設邊緣化」的焦慮感，轉化為對現任市府的不滿，並把清水、沙鹿、梧棲、龍井等人口密集的港區，轉化為民進黨進攻的政策示範區。

海線曾經是綠營的民主聖地，也是藍營派系的防線。然而，當何欣純試圖將海線包裝為「改變台中」的發起點，政策牌固然吸睛，卻也是雙面刃；畢竟海線多項大型軌道與交通建設，涉及中央與地方權責劃分及龐大經費，以台鐵海線雙軌與高架化立案討論已十多年，若無法提出具體的推動時程與可行性，極易被藍營定調為「選前膨脹的盲目支票」。

面對何欣純強烈的海線攻勢，江啟臣陣營近期也展現高度警覺。從清水紫雲巖到地方宮廟系統，江啟臣在盧秀燕市府團隊與紅、黑兩派要角的陪同下，密集回防海線基層。這場看似「整隊補課」的造勢，精準展現了國民黨在中市縣區深厚的組織動員能量。

反觀江啟臣目前在全市民民調中雖仍保有雙位數的結構性領先，但其個人在原市區與海線的影響力仍有待深化。更關鍵的是，江啟臣若過度依賴盧秀燕的個人聲望與派系力挺，恐被對手形塑為「無個人特質的接班代理人」。他如何在延續盧市府好感度的同時，拿出屬於自己的海線發展願景，將成為是否穩住領先優勢的指標。