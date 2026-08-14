快訊

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

貝森特一張字條機關算盡…美日干預日圓 早預知徒勞結局

綁年底大選公投案首發出爐 「交通罰鍰全數投入交通建設」送出立院

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋：台灣是民主社會 選舉期間盼多些對話空間

中央社／ 台北14日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天赴天母運動公園掃街被問及昨天拜票遭路過民眾嗆聲的看法。他說，台灣是民主社會，選舉期間遇到意見不同的人很正常，但盼多些對話空間。

2026九合一選舉

沈伯洋一早在民進黨立法委員吳思瑤及台北市士林北投區議員陪同下赴天母運動公園掃街拜票，結束後接受聯訪被問及昨天赴東門市場拜票遇到路過民眾嗆聲的看法。

沈伯洋回應，台灣是民主的社會，選舉期間，參選人都會提出政見，當然也會遇到意見不同的支持者，覺得都很正常。昨天遇到此狀況，平常心看待，其實也非常希望能夠多些對話空間，可討論如他提出的政策願景等，「有對話是非常需要的」。

他說，昨天赴市場掃街時遇到很多民眾陳情，如希望住家都更或公園建設等議題，覺得勤走基層時，能夠收到這些迴響，都感到很高興，像今天到天母運動公園掃街拜票，也有很多市民跟他討論如育兒、運動等議題，覺得很開心，因為「健康選舉就是大家可討論政策」。

此外，台北市內湖部分區域在6月25日因強降雨釀嚴重積淹水，北市議會工務委員會昨天召開專案報告，議員要求市府應主動發布細胞簡訊提前通知市民，工務局回應將與消防局等單位協調並於2週內研議。

沈伯洋今天被問及此議題時說，處理市政的能力包含配置資源、傳達資訊，這是對市民非常重要的事情，但從0625淹水事件來看，市府明明應該要把相關積淹水資訊提前傳送給可能受災的居民，卻無法做到。

他接著表示，市府後續想修正傳送相關資訊的方式，但市民看起來也無法接受，處理市政資源配置的錯誤，會造成市政效率的浪費，認為值得檢討。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

延伸閱讀

蔣萬安將赴花蓮喊倒閣 沈伯洋酸跑去傅崐萁地盤「蠻嗆的」

北市聯醫癌油門診僅4人看 沈伯洋問「真假？」批市政效率浪費

影／沈伯洋走訪天母公園拜票 酸蔣萬安提倒閣是承認立法院表現不佳

沈伯洋喊話偵查不公開「不是叫你說謊」 蔣萬安反嗆：奉還給民進黨

相關新聞

【重磅快評】百萬投資漏報6年 蘇巧慧在驚訝川伯什麼？

新北市長選戰升溫，綠營打負面選戰，民代及名嘴批國民黨市長參選人李四川今年3月財產申報和去年11月一模一樣，質疑李「隱匿財產」、「忘記有簽名？」，喊話李應退選；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應時則故作驚訝之狀後表示「不便評論」，李四川則承認疏失，會儘速修正。

議長戴錫欽兼主委輔選壓力大？蔣萬安力挺讚他扛重任

2026北市議員選舉，傳出國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，因與部分議員在藍白合判斷上出現歧見，昨受訪透露想辭去主委一職。對於議長輔選壓力大，蔣萬安上午指出，去年反惡罷的時候，戴議長毅然決然扛下主委重任，也團結了所有的力量，守住了北市五席立委。

影／發布競選CF「新竹第一」 徐欣瑩：當縣長不是表演而是承擔

「當縣長不是表演，不是說得多精彩，而是在關鍵時刻承擔責任。」隨著新竹縣五合一選舉登記腳步逼近，國民黨新竹縣長候選人、立委徐欣瑩14日正式發布第二支競選CF「新竹第一」。影片以溫暖且堅定的語調凝視新竹縣的過去、現在與未來。

影／新店烏來川友會 李四川提新店四大產業政策、原鄉四大政見

國民黨新北市長參選人李四川新店烏來川友會今天在新店區三民市民活動中心熱鬧舉行成立大會，現場擠滿支持民眾，當選聲不斷，李四川提出新店四大產業政策及烏來原鄉「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」四大政見。

傅韓衝突後明赴花蓮輔選引聯想？蔣萬安：地方需要幫忙全力以赴

立法院長韓國瑜日前怒飆立院黨團總召傅崐萁給三個選擇，引發熱議。台北市長蔣萬安明將赴花蓮輔選，上午被媒體問到是否會遭解讀成選邊站？蔣萬安說，其實行程很早就已經安排，地方如果有需要幫忙的，他一定全力以赴。

沈伯洋拋出「運動驛站」是否可行？蔣萬安表態了

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「運動驛站」政見，近日引爆藍綠攻防，國民黨台北市議員柳采葳更從偷拍、性騷擾及治安死角等面向提出質疑。對於運動驛站是否可行？台北市長蔣萬安上午受訪指出，各界好的建議一定都會參考，但必須要務實可行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。