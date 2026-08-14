沈伯洋：台灣是民主社會 選舉期間盼多些對話空間

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天赴天母運動公園掃街被問及昨天拜票遭路過民眾嗆聲的看法。他說，台灣是民主社會，選舉期間遇到意見不同的人很正常，但盼多些對話空間。

沈伯洋一早在民進黨立法委員吳思瑤及台北市士林北投區議員陪同下赴天母運動公園掃街拜票，結束後接受聯訪被問及昨天赴東門市場拜票遇到路過民眾嗆聲的看法。

沈伯洋回應，台灣是民主的社會，選舉期間，參選人都會提出政見，當然也會遇到意見不同的支持者，覺得都很正常。昨天遇到此狀況，平常心看待，其實也非常希望能夠多些對話空間，可討論如他提出的政策願景等，「有對話是非常需要的」。

他說，昨天赴市場掃街時遇到很多民眾陳情，如希望住家都更或公園建設等議題，覺得勤走基層時，能夠收到這些迴響，都感到很高興，像今天到天母運動公園掃街拜票，也有很多市民跟他討論如育兒、運動等議題，覺得很開心，因為「健康選舉就是大家可討論政策」。

此外，台北市內湖部分區域在6月25日因強降雨釀嚴重積淹水，北市議會工務委員會昨天召開專案報告，議員要求市府應主動發布細胞簡訊提前通知市民，工務局回應將與消防局等單位協調並於2週內研議。

沈伯洋今天被問及此議題時說，處理市政的能力包含配置資源、傳達資訊，這是對市民非常重要的事情，但從0625淹水事件來看，市府明明應該要把相關積淹水資訊提前傳送給可能受災的居民，卻無法做到。

他接著表示，市府後續想修正傳送相關資訊的方式，但市民看起來也無法接受，處理市政資源配置的錯誤，會造成市政效率的浪費，認為值得檢討。