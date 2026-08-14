快訊

放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

蘋果「停產產品」新增2款！果粉搶翻「經典大改版iPhone」掰掰了

陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安將赴花蓮喊倒閣 沈伯洋酸跑去傅崐萁地盤「蠻嗆的」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
沈伯洋酸說，大家都知道，蔣萬安已經講過很多次倒閣，其目的是要解散國會，這表示國會表現不好，不好的源頭就是傅崐萁。記者邱書昱／攝影
沈伯洋酸說，大家都知道，蔣萬安已經講過很多次倒閣，其目的是要解散國會，這表示國會表現不好，不好的源頭就是傅崐萁。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早7時赴天母運動公園掃街拜票，立委吳思瑤及在地議員陪同。媒體問到有關台北市長蔣萬安將受邀出席明天在花蓮舉辦的「全民團結倒閣同心大會」，沈伯洋酸說，蔣萬安蠻嗆的，多次喊倒閣，而倒閣目的是解散國會，特別到龍頭、立院國民黨團總召傅崐萁的地盤喊，「確實蠻嗆的。」

2026九合一選舉

立法院今將針對2026年中央政府總預算表決，沈伯洋一大早先到公園與民眾拜票，隨後約8時30分離去。掃街過程中，不少前來運動的民眾和他拍照，也有拿出請他簽名，沈走到籃球場，也手癢投球，互動滿滿。

針對媒體詢問明天花蓮的「全民團結倒閣同心大會」。沈伯洋酸說，「那這樣蔣萬安也蠻嗆的。」大家都知道，蔣萬安已經講過很多次倒閣，其目的是要解散國會，這表示國會表現不好，「他（蔣萬安）可能承認表現不好，那也知道表現不好的龍頭叫做傅崐萁。」

他說，所以特別到花蓮說要倒閣解散國會，還在首腦的地盤，「確實蠻嗆的，尊重。」

此外，媒體也問及，幾次市場掃街拜票有些插曲的看法。沈伯洋說，台灣是一個民主社會，現在是選舉過程中， 大家彼此提出政見，當然都會遇到意見不同的人當然是很正常的，昨天遇到也以平常心看待，希望有多點對話空間，不管是對他們提出的願景，覺得哪裡可以更好，這些都是需要的。

他說，像是昨天到公園時，很多人來跟他們陳情，對於公園的看法、住的建築都更進度如何等，收到迴響都很高興，今天在天母和立委吳思瑤及在地議員等，也是遇到很多民眾，從育兒、運動等方向都很關心，健康選舉都是來討論政見。 

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 台北市選舉

延伸閱讀

韓國瑜不忍了怒飆總召傅崐萁...蔣萬安用一句話回應

韓國瑜動怒 傅崐萁：院長辛苦了！家和萬事興

簡舒培逼問挺韓還是挺傅？ 蔣萬安動怒：韓也罵過賴總統你接受嗎

沈伯洋喊話偵查不公開「不是叫你說謊」 蔣萬安反嗆：奉還給民進黨

相關新聞

蔣萬安將赴花蓮喊倒閣 沈伯洋酸跑去傅崐萁地盤「蠻嗆的」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早7時赴天母運動公園掃街拜票，立委吳思瑤及在地議員陪同。媒體問到有關台北市長蔣萬安將受邀出席明天在花蓮舉辦的「全民團結倒閣同心大會」，沈伯洋酸說，蔣萬安蠻嗆的，多次喊倒閣，而倒閣目的是解散國會，特別到龍頭、立院國民黨團總召傅崐萁的地盤喊，「確實蠻嗆的。」

影／沈伯洋走訪天母公園拜票 酸蔣萬安提倒閣是承認立法院表現不佳

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往天母公園掃街拜票，向早起運動的市民致意。會後受訪被問及倒閣議題時，沈伯洋指出蔣萬安拋出倒閣實質目的是解散國會，此舉無異於承認立法院表現不佳，更酸「也知道表現不好的頭頭叫傅崐萁」。

陸戰交鋒⋯李四川掃市場宮廟 蘇巧慧首度攻夜市

新北市長選戰藍綠交鋒，國民黨李四川昨深入淡水、三芝，提淡海三大願景，將推動淡北快線、淡海科學城及興建淡海新市鎮醫院。民進黨蘇巧慧昨成立中醫師後援會，宣布三大中醫藥界政見，允諾將把中醫納入城市醫療政策重要一環，昨晚也前進三重三和夜市，啟動新一波陸戰。

選情初探／基隆市暖暖區5搶3 藍固守 綠營拚重建版圖

基隆市暖暖區（第六選區）市議員應選三席，現任國民黨連恩典、無黨籍陳冠羽拚連任，民進黨提名朱書昕，加上無黨籍蔡長宏、莫璦緁參選，形成五搶三局面。

槓上總統 柯志恩：高雄不信賴 管你大賴還是小賴

身兼民進黨主席的賴清德總統日前南下高雄站台，提到要慎防中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨表示，如果真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」北市長蔣萬安昨反嗆，「選舉到了，不要又再操作意識形態」，與其操作意識形態，不如好好跟國人交代清楚，毒油這件事政府到底要怎麼處理。

農路圖利？台東議長吳秀華助理遭押

檢調偵辦台東縣議長吳秀華家族的東映渡假村聯外農路涉圖利案，偵辦範圍擴大。前天吳秀華助理邱嘉平被以證人身分約談，檢方昨凌晨複訊後改列被告當庭逮捕，聲押禁見獲准，全案已有縣府農業處長許嘉豪、承辦科長蔡明翰等三人遭收押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。