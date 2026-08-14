蔣萬安將赴花蓮喊倒閣 沈伯洋酸跑去傅崐萁地盤「蠻嗆的」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早7時赴天母運動公園掃街拜票，立委吳思瑤及在地議員陪同。媒體問到有關台北市長蔣萬安將受邀出席明天在花蓮舉辦的「全民團結倒閣同心大會」，沈伯洋酸說，蔣萬安蠻嗆的，多次喊倒閣，而倒閣目的是解散國會，特別到龍頭、立院國民黨團總召傅崐萁的地盤喊，「確實蠻嗆的。」

立法院今將針對2026年中央政府總預算表決，沈伯洋一大早先到公園與民眾拜票，隨後約8時30分離去。掃街過程中，不少前來運動的民眾和他拍照，也有拿出請他簽名，沈走到籃球場，也手癢投球，互動滿滿。

針對媒體詢問明天花蓮的「全民團結倒閣同心大會」。沈伯洋酸說，「那這樣蔣萬安也蠻嗆的。」大家都知道，蔣萬安已經講過很多次倒閣，其目的是要解散國會，這表示國會表現不好，「他（蔣萬安）可能承認表現不好，那也知道表現不好的龍頭叫做傅崐萁。」

他說，所以特別到花蓮說要倒閣解散國會，還在首腦的地盤，「確實蠻嗆的，尊重。」

此外，媒體也問及，幾次市場掃街拜票有些插曲的看法。沈伯洋說，台灣是一個民主社會，現在是選舉過程中， 大家彼此提出政見，當然都會遇到意見不同的人當然是很正常的，昨天遇到也以平常心看待，希望有多點對話空間，不管是對他們提出的願景，覺得哪裡可以更好，這些都是需要的。

他說，像是昨天到公園時，很多人來跟他們陳情，對於公園的看法、住的建築都更進度如何等，收到迴響都很高興，今天在天母和立委吳思瑤及在地議員等，也是遇到很多民眾，從育兒、運動等方向都很關心，健康選舉都是來討論政見。