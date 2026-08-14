民進黨擬徵召曾聖凱選竹北市長 將報中常會提名

身兼民進黨主席的賴清德總統日前南下高雄站台，提到要慎防中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨表示，如果真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」北市長蔣萬安昨反嗆，「選舉到了，不要又再操作意識形態」，與其操作意識形態，不如好好跟國人交代清楚，毒油這件事政府到底要怎麼處理。

2026-08-14 00:03