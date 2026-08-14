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民進黨擬徵召曾聖凱選竹北市長 將報中常會提名

中央社／ 新竹縣14日電

民進黨新竹縣黨部昨天召開執行委員會，全票通過徵召曾聖凱參選竹北市長，黨部表示，將依程序提報中央黨部，待中常會審議同意後，正式提名曾聖凱投入竹北市長選舉。

2026九合一選舉

民進黨新竹縣黨部昨天晚間發布新聞稿表示，曾聖凱為現任國立陽明交通大學助理教授、跨領域設計科學研究中心副主任，並擔任竹北市嘉豐國民小學學生家長會會長，長期投入教育、地方創生、都市發展及公共事務。

竹縣黨部指出，曾聖凱於2024年代表民進黨參選新竹縣第2選舉區立法委員，持續走進地方、傾聽民意，累積對竹北城市發展與家庭需求的深入理解。昨天執委會全票通過徵召案。

竹縣黨部表示，將依程序把徵召案提報中央黨部中常會，並在正式提名後，全力整合黨內外力量，以正面、理性、負責任的態度爭取市民認同。

對於此次徵召，曾聖凱表示，感謝新竹縣黨部執委會的信任與託付，他長期深耕竹北，這次承擔市長選舉，是希望把多年累積的地方經驗，轉化為更完整的城市治理行動。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北

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