農路圖利？台東議長吳秀華助理遭押

檢調偵辦台東縣議長吳秀華家族的東映渡假村聯外農路涉圖利案，偵辦範圍擴大。前天吳秀華助理邱嘉平被以證人身分約談，檢方昨凌晨複訊後改列被告當庭逮捕，聲押禁見獲准，全案已有縣府農業處長許嘉豪、承辦科長蔡明翰等三人遭收押。

吳秀華被國民黨提名角逐下屆台東縣長，檢調大動作偵辦此案，國民黨主席鄭麗文日前才批民進黨掌控司法，讓國民黨參選人承受很大壓力，此案格外引起關注。吳秀華表示全力配合檢方。

台東縣府去年底動工改善台東市青海路三段三三八巷農路，今年六月完工，全長近六十公尺。無黨籍議員林參天質疑縣府動用公帑改善吳秀華家族東映渡假村聯外道路，五月質詢指原僅三公尺寬農路拓寬逾九公尺，且涉嫌占用國有土地，有圖利特定對象之嫌。

前天下午檢調以證人身分約談吳秀華莊姓秘書、副議長林琮翰的林姓前秘書，兩人訊後請回。吳秀華女助理邱嘉平下午偵訊，晚間移送地檢署複訊。昨凌晨將邱女改列被告當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准。

吳秀華胞兄、前縣長吳俊立說，這條農路並非渡假村獨享，沿線還有七、八十戶農家及住戶使用，若因開發案受爭議，就把道路改善視為圖利，與事實不符。司法結果出爐前，不能因開發案與吳家有關就認定周邊所有建設都是為特定對象服務。