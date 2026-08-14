中捷綠線延伸 牽動中彰選情

民進黨台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月昨宣布，若當選會全力推動中捷綠線延伸線，北延大坑力拚四年內完工，南延彰化也會加速推進。國民黨市長參選人江啟臣呼籲，綠線延伸應同步平行審查；國民黨彰化縣長參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富也主張加速推動。

何欣純表示，台中捷運目前僅綠線通車，市民盼望完整的路網，下任市長最重要的工作，就是有效率的推進中捷各條線路；綠線規畫往北延伸大坑的部分，她首任四年一定要動工，更要力拚完工，南延彰化的部分必須由兩縣市共同合作，才能加速讓跨越大肚溪的軌道建設早日完工。

陳素月也承諾，未來若當選縣長，會針對彰化的都市計畫、場站周邊開發與轉乘整合等工作，積極和中央溝通，提出一套完整的中彰區域交通藍圖。

何欣純、陳素月都表示，台中和彰化有大量的就業、就學和生活往來，中彰生活全以打破行政界限，交通建設不能用單一縣市的思維推動，中彰應不分黨派，讓捷運串連台中與彰化，帶動兩地的繁榮與發展。

江啟臣辦公室表示，捷運路網必須多線齊發，延伸到周邊其他縣市，才有實質效益；江啟臣多次協調，要求中捷各路線加速進程，希望中央多支持台中，和中市府合作建設捷運路網。

國民黨彰化縣長參選人魏平政說，台中捷運綠線延伸彰化卡在彰東擴大都市計畫案，立委陳素月應積極與中央溝通，協助解決，他如果當選縣長，會配合江啟臣加速推動中捷綠線延伸案。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富則批評陳素月「當了十二年立委，還在加速溝通？」他強調，未來若當選縣長，保證捷運綠線延伸彰化案四年內動工。

台中市政府捷運工程局指出，今年二月底就將綠線延伸大坑彰化的綜合規畫送交通部審議，交通部四月回文，表示須等彰東都市計畫通過，再審議綠延伸線綜規。市府表示，綠延伸線總經費約二百億元，若分段發包規模偏小，恐不易招標。