槓上總統 柯志恩：高雄不信賴 管你大賴還是小賴

身兼民進黨主席的賴清德總統日前南下高雄站台，提到要慎防中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨表示，如果真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」北市長蔣萬安昨反嗆，「選舉到了，不要又再操作意識形態」，與其操作意識形態，不如好好跟國人交代清楚，毒油這件事政府到底要怎麼處理。

國民黨文傳會主委陳以信說，賴總統不是在闢謠，而是在替賴瑞隆的低迷選情先打預防針。賴總統單憑一句話，就想把所有不利選情的民調，都打成假訊息，真正在認知作戰的，就是賴總統。

柯志恩表示，對民進黨來說，只要贏她超過十個百分點，就是所謂真民調；贏百分之一左右就是假民調，說有中共介選，邏輯十分荒謬。不懂民進黨為何在地方選舉也要操作兩岸議題，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆二○一○年擔任觀光局主任秘書時，不斷鼓吹高雄北京直航，怎麼換了位置就有不同說法？

蔣萬安說，看到行政院跟毒油案黑心廠商一起開會決定下架的標準，還有國營事業知情不報，結果到現在，這個政府沒有任何人出來道歉、負責，賴清德總統承諾召開國安會到底開了沒有？這才是民眾真正關心議題。

最新出刊的「經濟學人」點名賴清德總統態度「固執」不協商，也提及反對陣營擋預算等，蔣萬安說，民進黨已經執政十年，投入上百億的經費打造的食安五環，現在全面破功，結果沒有任何人出來負責、交代清楚；真正挾持台灣民主的，是現在這個政府，行政院不副署、不執行國會三讀通過的法律。

柯志恩指出，賴總統沒給高雄市民紅利，高雄並非民進黨的囊中之物，「不管（賴瑞隆）是第幾棒，我把他三振出局，把新潮流絕對封殺，我才是最佳的救援」。

此外，高雄市審計處最新報告指出，高市府雖曾對美濃盜採土石進行現勘、裁罰，但存在裁罰延宕、未積極沒入違規機具等缺失。國民黨文傳會發言人、高雄市議員陳麗娜表示，該報告確認市府並未有效解決盜採及土方去化問題，是柯志恩鍥而不捨，才解決高雄的土方之亂。