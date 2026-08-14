聽新聞
0:00 / 0:00

槓上總統 柯志恩：高雄不信賴 管你大賴還是小賴

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰林麗玉／台北報導
賴總統指中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨批民進黨政府有證據就趕快偵辦。記者許正宏／攝影
賴總統指中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨批民進黨政府有證據就趕快偵辦。記者許正宏／攝影

身兼民進黨主席的賴清德總統日前南下高雄站台，提到要慎防中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨表示，如果真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」北市長蔣萬安昨反嗆，「選舉到了，不要又再操作意識形態」，與其操作意識形態，不如好好跟國人交代清楚，毒油這件事政府到底要怎麼處理。

2026九合一選舉

國民黨文傳會主委陳以信說，賴總統不是在闢謠，而是在替賴瑞隆的低迷選情先打預防針。賴總統單憑一句話，就想把所有不利選情的民調，都打成假訊息，真正在認知作戰的，就是賴總統。

柯志恩表示，對民進黨來說，只要贏她超過十個百分點，就是所謂真民調；贏百分之一左右就是假民調，說有中共介選，邏輯十分荒謬。不懂民進黨為何在地方選舉也要操作兩岸議題，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆二○一○年擔任觀光局主任秘書時，不斷鼓吹高雄北京直航，怎麼換了位置就有不同說法？

蔣萬安說，看到行政院跟毒油案黑心廠商一起開會決定下架的標準，還有國營事業知情不報，結果到現在，這個政府沒有任何人出來道歉、負責，賴清德總統承諾召開國安會到底開了沒有？這才是民眾真正關心議題。

最新出刊的「經濟學人」點名賴清德總統態度「固執」不協商，也提及反對陣營擋預算等，蔣萬安說，民進黨已經執政十年，投入上百億的經費打造的食安五環，現在全面破功，結果沒有任何人出來負責、交代清楚；真正挾持台灣民主的，是現在這個政府，行政院不副署、不執行國會三讀通過的法律。

柯志恩指出，賴總統沒給高雄市民紅利，高雄並非民進黨的囊中之物，「不管（賴瑞隆）是第幾棒，我把他三振出局，把新潮流絕對封殺，我才是最佳的救援」。

此外，高雄市審計處最新報告指出，高市府雖曾對美濃盜採土石進行現勘、裁罰，但存在裁罰延宕、未積極沒入違規機具等缺失。國民黨文傳會發言人、高雄市議員陳麗娜表示，該報告確認市府並未有效解決盜採及土方去化問題，是柯志恩鍥而不捨，才解決高雄的土方之亂。

2026九合一選舉

延伸閱讀

賴清德輔選提大陸「北戴河」柯志恩嗆：我更關心高雄後勁溪死魚

影／賴總統首提「北戴河會議」 警告中共介選威脅2026選情

戴錫欽考慮辭黨部主委 蔣萬安：黨部會有完整規劃

冷眼集／抹紅再現 賴總統高雄造勢大賣「芒果乾」

相關新聞

陸戰交鋒 李四川掃市場宮廟 蘇巧慧首度攻夜市

新北市長選戰藍綠交鋒，國民黨李四川昨深入淡水、三芝，提淡海三大願景，將推動淡北快線、淡海科學城及興建淡海新市鎮醫院。民進黨蘇巧慧昨成立中醫師後援會，宣布三大中醫藥界政見，允諾將把中醫納入城市醫療政策重要一環，昨晚也前進三重三和夜市，啟動新一波陸戰。

選情初探／基隆市暖暖區5搶3 藍固守 綠營拚重建版圖

基隆市暖暖區（第六選區）市議員應選三席，現任國民黨連恩典、無黨籍陳冠羽拚連任，民進黨提名朱書昕，加上無黨籍蔡長宏、莫璦緁參選，形成五搶三局面。

槓上總統 柯志恩：高雄不信賴 管你大賴還是小賴

身兼民進黨主席的賴清德總統日前南下高雄站台，提到要慎防中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨表示，如果真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」北市長蔣萬安昨反嗆，「選舉到了，不要又再操作意識形態」，與其操作意識形態，不如好好跟國人交代清楚，毒油這件事政府到底要怎麼處理。

觀察站／選前翻舊帳 政治意味濃

選舉倒數百餘日，台中檢調偵辦六年前的台中市秘書處勞務採購洩密案，遭質疑合理性。無獨有偶，台東檢調偵辦「東映渡假村」聯外農路涉圖利案，收押三人，外界解讀劍指國民黨籍台東縣長參選人吳秀華。司法毋枉毋縱，公正性不容質疑，但檢調選前大動作出手翻舊帳、難怪台中市長盧秀燕要質疑小案大辦與背後政治動機。

農路圖利？台東議長吳秀華助理遭押

檢調偵辦台東縣議長吳秀華家族的東映渡假村聯外農路涉圖利案，偵辦範圍擴大。前天吳秀華助理邱嘉平被以證人身分約談，檢方昨凌晨複訊後改列被告當庭逮捕，聲押禁見獲准，全案已有縣府農業處長許嘉豪、承辦科長蔡明翰等三人遭收押。

採購洩密？中市府：檢舉人升官少拚20年

檢方偵辦台中市秘書處二○二○年模擬聯合國勞務採購案疑洩密案，連日掀起政治攻防。民進黨台中市議員昨質疑，中市府主動釋出檢舉人升官訊息，想引導政治辦案；中市府發言人、法制局長李善植昨表示，尊重司法，但該案檢舉人升官不尋常，一般公務員花廿年才有相同職務調升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。