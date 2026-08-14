鄭麗文、賴清德赴彰化 王惠美動向受矚

國民黨彰化縣長選舉整合仍待突破，縣長王惠美的態度成關鍵。鄭麗文今天將赴彰化參加三場提名同志說明會，據了解，王惠美因公務不克出席，兩人也未安排會面；賴清德總統今天幾乎同時間，將到員林參加醫療活動，王惠美受邀同台，兩人互動備受關注。

距投票剩三個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政的選情依然低迷，面對大幅領先的民進黨參選人陳素月，以及無黨籍彰化市前市長邱建富的威脅，目前雖然已積極整備成軍，似有起色，如果「彰化一姐」縣長王惠美願意扛起輔選大任，將是大補丸。

魏平政上月廿五日已與王惠美在縣長公館見面，政壇認為破冰的跡象。但據了解，王惠美本來認為爭取新北市副市長劉和然參選縣長仍有很大空間，但黨中央卻在她出國之際，即匆匆決定徵召魏平政，仍十分在意。

因此國民黨彰化縣黨部八月三日起，舉辦參選人介紹說明會，王惠美至今未參加過一場，也未與鄭麗文見面，顯然心結仍在。

政壇寄望今天在全縣最大票倉彰化市及王惠美的「本命區」鹿港、福興的三場介紹會能有轉機，鄭麗文將再度參加，但據了解，王惠美則以有公務行程為由，將不會參加，也未安排與鄭麗文會面。

鄭麗文預定今天來彰化的幾乎同一時間，賴清德總統將到員林郭醫院參加「健保復健病房計畫啟航記者會」，王惠美受邀參加。

由於日前賴總統曾酸王惠美執政的彰化縣，是中部五縣市長施政滿意度最低的縣市，王惠美則罕見以「總統您終於想到彰化了」回擊，兩人今天碰面的互動也引起政壇關切。