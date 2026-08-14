選情初探／嘉義縣義竹鄉長拚連任 綠營「在地人」出戰掀角力

嘉義縣義竹鄉素有「博士鄉」之稱，是許多政商、學術名人故鄉，但政黨在此區沒有絕對優勢，上屆綠營鄉長和上上屆泛藍鄉長都連任失利，現任無黨籍鄉長黃政傑力拚連任，民進黨提名立委蔡易餘義竹服務處執行長翁雲參選，雙方將對決基層組織實力。

地方人士分析，義竹人口逐年減少，鄉村地區人情網絡緊密，相較政黨對決，此區域選舉向來以基層經營和服務為主，村長、社區發展協會、農漁會都有一定影響力，雙方陣營都在地方深耕多年，勝選關鍵在於誰能整合更多資源。

黃政傑擁有台大光電博士學歷，曾任義竹國中校友會理事長、救國團義竹團委會總幹事，地方淵源深，獲前立委翁重鈞提攜，以無黨籍身分首度參選就勝出，任內力推基礎建設，去年鄉公所還普發民生紓困金五千元；翁雲同樣為在地人，為成功大學高階管理碩士，父親翁榮輝曾任義竹鄉民代表會主席，家族在地方深耕，她返鄉擔任立委蔡易餘義竹服務處執行長，也獲民進黨提名支持，主打年輕世代、熟悉中央與地方資源整合。

黃政傑雖擁現任執政優勢，不過許多提案及預算在鄉民代表會受阻，包括中央補助四二○○萬元興建樂活運動館，代表會刪除追加預算案，確定胎死腹中，所、會互動緊張，且面臨對手擁中央、地方縣府資源；翁雲日前陪同副總統蕭美琴參訪義竹鄉天來美術館，政治上角力不排除成為影響選情的因素。