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陸戰交鋒 李四川掃市場宮廟 蘇巧慧首度攻夜市

聯合報／ 記者葉德正林媛玲林昭彰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（右二）昨淡水市場掃街，受到熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（右二）昨淡水市場掃街，受到熱情歡迎。圖／李四川競辦提供

新北市長選戰藍綠交鋒，國民黨李四川昨深入淡水、三芝，提淡海三大願景，將推動淡北快線、淡海科學城及興建淡海新市鎮醫院。民進黨蘇巧慧昨成立中醫師後援會，宣布三大中醫藥界政見，允諾將把中醫納入城市醫療政策重要一環，昨晚也前進三重三和夜市，啟動新一波陸戰。

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李四川昨早到淡水市場掃街，買菜婆媽興奮高呼「是川伯！」紛紛拿手機合影，沿途收到攤商致贈的菜頭、青蒜等吉祥物，展現高人氣。

沿途也參拜淡水七處宮廟，所到之處受到熱情包圍。李四川說，北海岸未來最大發展契機就是淡海科學城，將推動淡北快線，與北市規畫中的社子捷運整合，串聯雙子星、北士科、淡海科學城及台北港，打造「北士科－淡海」ＡＩ科技走廊。

下午轉往三芝，與三芝文化基金會董事長黃富隆及青創團隊座談，交流地方創生議題。對青創團隊反映，地方申請補助常卡在規定及門檻等限制，李允諾，將檢討不合時宜規定，鬆綁申請限制，挹注更多資源幫助社區發展。

蘇巧慧昨在板橋成立中醫師後援會，宣布將把中醫納入城市醫療政策一環，包括市立醫院設立中西醫復健病房、獎勵中醫投入長照並發展智慧中醫藥科技，讓中醫走向更具主體性的醫療體系，扶助中醫專業走入醫院、社區及長照體系。

新北人口逾四○四萬，中醫師數為全國第三多，蘇巧慧說，北海岸及新北山區等地中醫師不足，主張以「照顧照顧者」概念，增加資源及經費，鼓勵醫師及醫事人員走入偏鄉，讓偏鄉民眾獲得醫療照顧，投入偏鄉服務的專業人員獲實質鼓勵。

蘇巧慧啟動選戰近八百天，昨晚首度進軍夜市，她說「該是前進夜市的時候了」，藉此親近更多市民，也讓選民看見綠營年輕有活力的新北隊。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨成立中醫師後援會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨成立中醫師後援會。記者葉德正／攝影

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