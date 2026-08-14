選情初探／基隆市暖暖區5搶3 藍固守 綠營拚重建版圖

基隆市暖暖區（第六選區）市議員應選三席，現任國民黨連恩典、無黨籍陳冠羽拚連任，民進黨提名朱書昕，加上無黨籍蔡長宏、莫璦緁參選，形成五搶三局面。

暖暖區有眷村，早年三席國民黨勝券在握，即便黨內勢力擺不平，有人以無黨籍參選，仍全數盡入藍營囊中。直到二○一四年現任民進黨市黨部主委林明智參選，綠營才從國民黨手中奪一席。

二○一八選戰再次改寫暖暖區政治版圖，林明智連任失利，陳江山未參選，轉而支持當時無黨籍的林旻勳勝選，另一名無黨籍王醒之同年也進議會。二○二二年選戰，林連任後加入民進黨，王成功交棒陳冠羽。

林旻勳連任後加入民進黨，今年棄選，父親林金水卅多年前曾任兩屆議員，七月初宣布參選，日前卻說經深思熟慮，決定退出選舉。

現任議員連恩典從里長起步，二○一四年當選議員，勤快協助地方大小事，今年爭取四連霸。

王醒之、陳冠羽先後面對綠營、藍營主政的市府，鎖定議題深度問政一脈相承，展現監督力道，獲中間選民青睞。

朱書昕力圖在暖暖區重新建立綠營堡壘，她說，在林明智服務處擔任助理時，協助處理民眾陳情與地方建設，問政目標是讓每個家庭都能感受到被照顧與支持。

蔡長宏二○一八年曾披藍袍選議員，獲一七四○票，相較於三名當選人都超過四千票，仍有差距。今年以無黨籍參選，獲陳江山相挺，近期站街頭增加曝光，氣勢有上升。

莫璦緁二○二二首次選議員未能如願，今年捲土重來，她說，暖暖街電纜線還沒地下化，環境對長輩、育兒家庭不夠友善，希望透過問政改善。