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賴清德高雄選戰猛打「芒果乾」 賴瑞隆也質疑柯志恩：中共有無協助？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有民調指出民進黨高雄市長參選人賴瑞隆僅贏對手國民黨參選人柯志恩1%。賴聲稱是假民調。柯志恩今批評，以民調說中共介選邏輯荒謬。賴反擊柯在高雄看板花費預估已上億，要柯說清楚「中共有沒有介入協助妳打這場大選」。記者洪子凱／攝影
有民調指出民進黨高雄市長參選人賴瑞隆僅贏對手國民黨參選人柯志恩1%。賴聲稱是假民調。柯志恩今批評，以民調說中共介選邏輯荒謬。賴反擊柯在高雄看板花費預估已上億，要柯說清楚「中共有沒有介入協助妳打這場大選」。記者洪子凱／攝影

高雄激戰，賴清德總統昨輔選民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，稱要慎防「中共介選」。國民黨參選人柯志恩今批，以民調說中共介選邏輯荒謬。賴瑞隆表示，柯在高雄看板花費預估已上億遠超政治獻金範疇，要柯說清楚「中共有沒有介入協助妳打這場大選」。

2026九合一選舉

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，如果真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」

賴瑞隆今晚到台北出席「DPP唱歌見面會」，與北市參選人沈伯洋等人同台，賴指出，大陸在台灣介選已不是新聞，這幾年對高雄更為明顯，網軍很多，像中東、非洲網軍都支持對手，柯在高雄看板數量也非常可觀，預估已經上億元。

賴痛批，當時財畫法修法害高雄少了200億，柯當時是智庫執行長，國民黨版本讓首都多了3%，台北多400多億，高雄卻少錢，「睜眼說瞎話不是政治人物該有行為」，要選市長的話，對於對不起高雄就應該要成選面對，而非欺騙。

賴瑞隆質疑，柯志恩配合國民黨擋總預算、軍購，高雄軍工業者、無人機、無人艇業者都很清楚，但柯志恩心中只有台北黨意，沒有高雄民意，不敢正面回答，更要跟社會大眾說明，「中共有沒有介入協助妳來打這場大選」。

賴瑞隆說，自己是承接前市長謝長廷、陳菊、陳其邁的關鍵第四棒，要打出安打，批評柯志恩「所有作為都是在三振高雄、三振台灣的利益」，呼籲選民要選就要選真正深耕高雄20年，當過新聞局長、海洋局長，擔任立委獲二十次優秀立委評鑑，為高雄爭取六千多億建設經費的他。

柯志恩 賴清德 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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