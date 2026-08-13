賴清德高雄選戰猛打「芒果乾」 賴瑞隆也質疑柯志恩：中共有無協助？

高雄激戰，賴清德總統昨輔選民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，稱要慎防「中共介選」。國民黨參選人柯志恩今批，以民調說中共介選邏輯荒謬。賴瑞隆表示，柯在高雄看板花費預估已上億遠超政治獻金範疇，要柯說清楚「中共有沒有介入協助妳打這場大選」。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，如果真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」

賴瑞隆今晚到台北出席「DPP唱歌見面會」，與北市參選人沈伯洋等人同台，賴指出，大陸在台灣介選已不是新聞，這幾年對高雄更為明顯，網軍很多，像中東、非洲網軍都支持對手，柯在高雄看板數量也非常可觀，預估已經上億元。

賴痛批，當時財畫法修法害高雄少了200億，柯當時是智庫執行長，國民黨版本讓首都多了3%，台北多400多億，高雄卻少錢，「睜眼說瞎話不是政治人物該有行為」，要選市長的話，對於對不起高雄就應該要成選面對，而非欺騙。

賴瑞隆質疑，柯志恩配合國民黨擋總預算、軍購，高雄軍工業者、無人機、無人艇業者都很清楚，但柯志恩心中只有台北黨意，沒有高雄民意，不敢正面回答，更要跟社會大眾說明，「中共有沒有介入協助妳來打這場大選」。

賴瑞隆說，自己是承接前市長謝長廷、陳菊、陳其邁的關鍵第四棒，要打出安打，批評柯志恩「所有作為都是在三振高雄、三振台灣的利益」，呼籲選民要選就要選真正深耕高雄20年，當過新聞局長、海洋局長，擔任立委獲二十次優秀立委評鑑，為高雄爭取六千多億建設經費的他。