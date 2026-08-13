蔣萬安挺吳宗憲羅東造勢 林國漳行腳冬山顧老幼

中國國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲15日將在羅東鎮辦造勢活動，邀台北市長蔣萬安站台；民主進步黨宜蘭縣長參選人林國漳今天在冬山鄉行腳，說明「顧老護幼」政見。

15日將在羅東鎮農會第3館辦第2場千人造勢活動的吳宗憲透過新聞稿表示，5月首場宜蘭市大造勢，吸引超過1000名鄉親到場響應，第2場千人造勢移師羅東，希望延續熱情，邀鄉親到場相挺。

他說，非常感謝「宜蘭女婿」蔣萬安再到宜蘭站台，以實際行動力挺他和宜蘭，誠摯邀鄉親帶家人與朋友一起，用千人熱情與力量，讓大家看見宜蘭走新路決心。

林國漳展開「237宜蘭蓋漳」行腳計畫，深入冬山聆聽在地心聲，更特別走訪社區據點，開心戴上長者編製氣球帽，熱情與民眾寒暄，並留在據點與鄉親打菜共餐。

林國漳向長者說明「顧老護幼」政見，未來將配合中央政府推「0歲到18歲成長基金」，減輕育兒負擔，落實每月千點「智慧敬老卡」，給長者尊嚴且實質照顧。