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蘇巧慧首場夜市拜票！從綠營票倉三重起跑 今晚三和夜市掃街

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚由立委李坤城、以及市議員李余典、李倩萍、顏蔚慈、邱婷蔚、參選人陳俊維陪同，進入三和觀光夜市拜票。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚由立委李坤城、以及市議員李余典、李倩萍、顏蔚慈、邱婷蔚、參選人陳俊維陪同，進入三和觀光夜市拜票。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚由立委李坤城、以及市議員李余典、李倩萍、顏蔚慈、邱婷蔚、參選人陳俊維陪同，進入三和觀光夜市拜票，受到支持者熱烈歡迎。

2026九合一選舉

蘇巧慧在三重地區選出的立委和市議員圍繞下受訪，她說看看三和夜市熱鬧的狀況、以及她身邊「三重隊」精神飽滿、士氣高昂的樣子，就可以知道為何她啟動市場拜票，不管早市或夜市都選擇從三重開始。

她和每個參選人一整天行程滿滿，就是希望把握機會見到更多的人，讓大家感受到態度與熱情，也把競選團隊對新北市的建設願景傳達出去，希望在選前百餘天讓選民知道「我們是可以信任的新北隊！一起為新北市努力」。

一行人沿途和攤商、民眾寒暄握手致意，不少人上前合影拍照、索取簽名、高喊加油和凍蒜，他們還坐下來每人吃1碗餛飩湯圓，邊吃邊喊好燙、好吃！

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚由立委李坤城、以及市議員李余典、李倩萍、顏蔚慈、邱婷蔚、參選人陳俊維陪同，進入三和觀光夜市拜票。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚由立委李坤城、以及市議員李余典、李倩萍、顏蔚慈、邱婷蔚、參選人陳俊維陪同，進入三和觀光夜市拜票。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚在三和觀光夜市拜票。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚在三和觀光夜市拜票。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚在三和觀光夜市拜票，他們還坐下來每人吃1碗餛飩湯圓。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚在三和觀光夜市拜票，他們還坐下來每人吃1碗餛飩湯圓。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚在三和觀光夜市拜票，他們還坐下來每人吃1碗餛飩湯圓。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚在三和觀光夜市拜票，他們還坐下來每人吃1碗餛飩湯圓。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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